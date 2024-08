Madrid señala al PP por prorrogar la AP-9 pero la defiende en Bruselas “por el interés común”

El del 28 de junio de 1996 fue uno de los primeros Consejos de Ministros presididos por José María Aznar, con Rafael Arias-Salgado como titular de Fomento, José María Romay Beccaría al frente de Sanidad y Consumo o Rodrigo Rato con la macrocartera de Economía. En aquella reunión, además de acordar más de una veintena de indultos —algunos de ellos, a personas vinculadas a Terra Lliure como Jaume Oliveras o Marcel Dalmau—, ya se trató una decisión de calado sobre la única vía de alta capacidad que vertebra Galicia de norte a sur, y así consta en el informe anual del Consejo Consultivo de Privatizaciones. “Por aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros —dice el documento—, [...] ha examinado el expediente remitido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre la enajenación de la totalidad de las acciones de la Empresa Nacional de Autopistas (Enausa)”, el ente público que gestionaba la concesión de la autopista AP-9. Fue tres años después, en mayo de 1999, cuando se procedió a contratar a un asesor financiero para ejecutar esa venta. Para hacerla más atractiva y recaudar más dinero, el mismo Gobierno popular decidió alargar la concesión, de 2023 hasta 2048. No hubo licitación pública, en contra de lo que determina la ley comunitaria, de ahí que Bruselas haya abierto un doble expediente de infracción contra España, cuyo Ejecutivo actual se ampara hoy en el “interés común” para defender que aquella enorme hipoteca para los gallegos se firmó de manera legal.

Fuentes de la Comisión Europea han confirmado a LA OPINIÓN haber recibido la respuesta formal de España al procedimiento de infracción, que afecta tanto a la prórroga de la AP-9 como de la AP-66 asturiana. “La Comisión ha recibido la respuesta de las autoridades españolas”, indicó la portavoz, Johanna Bernsel. El plazo para enviarla terminaba este sábado: tenía que explicar, de manera “detallada”, por qué esas dos concesiones pueden seguir vigentes hasta 2048 y 2050, respectivamente. Desde Transportes no han querido desvelar ninguno de sus argumentos, aludiendo a cláusulas de confidencialidad. Pero sí han apuntado dos claves: que no comparten la decisión adoptada hace más de veinte años por el equipo de Aznar —señalan sin ambages al PP como culpable único del expediente— pero que, con todo, la “responsabilidad” de “velar por el interés común” es lo que ha decantado la balanza en favor de dicha prórroga. Aunque tampoco han esgrimido, el ministro Óscar Puente ya aseguró que un eventual rescate de la AP-9 costaría, sin justificar partidas, más de 4.000 millones de euros al erario público.

Buena parte de este importe es lo que se conoce como saldo de compensación, que asciende a día de hoy a casi 350 millones de euros y podía haberse dejado a cero en las Navidades de 2022, pero no hubo acuerdo en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Se trata de una partida que empezó a engordar tras las obras de ampliación de Rande o la circunvalación de Santiago, para compensar el coste de las mismas asumido por Autopistas del Atlántico (Audasa, la concesionaria). El hecho es que esta bolsa millonaria se actualiza anualmente a un 8% de interés –una tasa que tampoco ningún Ejecutivo ha justificado– y se le añaden bonificaciones a conductores, por eso no para de crecer. Sobre la mesa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estuvo el pago de una tacada de lo que se debía a cierre de ese 2022, para no seguir incrementando el pasivo con Audasa. El propio ministerio calcula ahora que, para cuando termine la concesión —si antes no lo remedia Bruselas—, esa deuda rebasará los 1.000 millones de euros.

Plazos

¿Y ahora qué? Desde el entorno de la Comisión Europea resaltan que no hay “un plazo determinado para la evaluación” de los argumentos que ha expuesto España. Normalmente son dos meses, pero puede alargarse. A partir de aquí, si Bruselas considera que no se está cumpliendo la legislación, aún tras esa respuesta formal, el Ejecutivo comunitario enviaría un dictamen motivado, previo a la interposición de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sin perjuicio de la interposición de sanciones. Como detalló este periódico, Italia tuvo que anular la prórroga de la autopista Livorno-Civitavecchia, pero compensando a la sociedad concesionaria con un desembolso de unos 440 millones de euros, a años luz de las pretensiones de Audasa, que exigirá más de 1.000 millones de euros.

Audasa, la joya de la corona de Grupo Itínere

En el ejercicio fiscal de 2023 las seis sociedades que conforman el grupo consolidado de Itínere, propietaria de Autopistas del Atlántico (Audasa), generaron cerca de 272,5 millones de euros de negocio. Además de la AP-9, Itínere cuenta con control o participación en Aucalsa, Autoestradas de Galicia, Gesbisa, ENA y la propia matriz. De toda la facturación, más del 70% emana de los peajes que abonan los conductores y las bonificaciones que sufraga el Gobierno central, de modo que el negocio de esta multinacional no se sostendría en ningún modo sin la vía gallega que circula entre Tui y Ferrol. Se observa con más claridad teniendo en cuenta su resultado neto. El de todo el grupo consolidado Itínere fue de algo menos de 4 millones de euros positivos. Aunque Audasa le proporcionó 40,3 millones de euros en ganancias limpias, otras sociedades del holding —como ENA o Itínere— arrojaron pérdidas millonarias, por lo que la contribución de la AP-9 es indispensable para que el suyo sea un negocio rentable y le aporte dividendos. Se da la circunstancia, además, de que esta autopista gallega es la más rentable de todas las de la red estatal. Audasa facturó 96,6 millones de euros en el primer semestre de este año, un 7,67% más que en el mismo periodo de 2023. La partida más significativa fue, no obstante, la del resultado neto, con unas ganancias de 39,54 millones de euros. Es decir, más de cuatro de cada diez euros que ingresa por la autopista se convierten en beneficios. Solo se le acerca la denominada AP-7 Autopista del Sol (Ausol), con un porcentaje de beneficio neto sobre ventas del 38,8%, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

claves

H Madrid, que eludió informar del contenido de la respuesta, tenía hasta este sábado para cumplir el mandato de Bruselas.

1 Una respuesta a la Comisión

H Ahora es el turno para que la Comisión Europea evalúe los argumentos de España. En su mano está emitir un dictamen motivado, previo a la interposición de una demanda en el TJUE.

2 El análisis ahora de Bruselas

