Un seísmo de magnitud 5.3 al sur de Lisboa se siente en Galicia y otras ocho autonomías

Un terremoto de magnitud 5.3 con epicentro en el Atlántico, al sur de Lisboa, se sintió ayer en Galicia. Ocurrió de madrugada, a las 6 horas, 11 minutos y 38 segundos, hora peninsular española, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo no causó daños, pero se notó en hasta nueve autonomías españolas: Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura y Andalucía.

En Galicia se pudo percibir en las cuatro provincias, aunque con mayor intensidad en Pontevedra. Varias localidades pontevedresas sintieron el movimiento sísmico en grado III, según la escala de intensidades del IGN: no se registran daños, pero el temblor es sentido dentro de edificios, donde las personas en reposo perciben un balanceo o ligero temblor y los objetos colgados oscilan levemente. En el resto de Galicia, pudo sentirse con una intensidad de II, en la que, según el IGN, el temblor es percibido solo en casos aislados por personas en posición especialmente receptiva dentro de edificios sobre los que no tiene ningún efecto. El servicio 112 Galicia no recibió ninguna llamada al respecto.

Los mayores efectos se notaron en Huelva, en la zona más próxima a la frontera lusa. En concreto, la playa de la isla de la Canela en Ayamonte y Cortegana (Hueva) fueron las localidades que registraron una mayor intensidad: IV en una escala de X. Según el IGN, en grado IV el terremoto es sentido dentro de los edificios por muchos y sólo por muy pocos en el exterior. Si bien despierta a algunas personas, el nivel de vibración no asusta.

El científico de origen gallego Manuel Regueiro, expresidente del Colegio Oficial de Geólogos de España, señaló que “no hay crear alarmismo” entre los ciudadanos, porque en el caso de registrarse un tsunami, hay mecanismos de urgencia, como las boyas instaladas frente a las costas españolas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el litoral, que avisan de su ocurrencia.

Carlos González, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, explicó que el seísmo tuvo lugar en una zona que “está llena de fallas” y es “tectónicamente compleja”, por lo que es “normal” que se den terremotos allí. Lo normal ante terremotos de esta magnitud —añadió— es que haya réplicas, aunque al haberse producido en el mar, si son muy pequeñas será difícil registrarlas.