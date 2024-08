El Gobierno alega ahora “indefensión” ante la UE por cuestionar la prórroga de la AP-9

El Gobierno de España alega “indefensión” ante el expediente infractor abierto por la Comisión Europea por la presunta infracción normativa en la ampliación de la concesión de la AP-9, aprobada en 2000 por el gobierno de José María Aznar, y señala que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica al cuestionar una decisión “más de 20 años después” con base a una jurisprudencia que no se puede aplicar en este caso. Así se recoge en el informe del Ejecutivo remitido hace unos días a la Comisión, en respuesta a la segunda carta de emplazamiento enviada a España en relación con este procedimiento, según confirmaron fuentes europeas a Europa Press. Bruselas determinó en abril, por segunda vez —el primer expediente se notificó en septiembre de 2021— que la prórroga de la AP-9 hasta el año 2048 es “incompatible” con la legislación comunitaria por haberse concedido sin concurso público, es decir, a dedo.

En esa respuesta, requerida en numerosas ocasiones por este periódico al Gobierno —adujo confidencialidad—, el Ejecutivo insiste en que la normativa comunitaria sobre contratación pública no se puede aplicar a la ampliación de la concesión porque concurren los requisitos de la denominada excepción in house, ya que la concesionaria estaba en ese momento controlada por el Estado y realizaba su actividad para el Estado, quedando vedada la participación de accionistas privados, de modo que no resultarían de aplicación los principios de igualdad de trato y transparencia.

Expone, asimismo, que no se puede aplicar a este caso la directiva europea sobre reglas de publicidad, ya que dicha directiva no regula las modificaciones de las concesiones. Por otra parte, señala que la venta de la Empresa Nacional de Autopistas (Enausa) no está sujeta a la normativa armonizada sobre contratación pública al tratarse de un acto jurídico diferente: una privatización. Y añade que los principios generales de igualdad de trato y transparencia se cumplieron “escrupulosamente” en ese proceso de venta.

Tras subrayar que no se produjeron las supuestas infracciones de las que habla la Comisión, el Gobierno indica que se ha producido una “vulneración del principio de seguridad jurídica” en las actuaciones de la Comisión, “que pretende cuestionar, más de 20 años después, y sobre la base de argumentos basados en jurisprudencia inaplicable al presente asunto”, la ampliación de la concesión y privatización de Enausa.

En su respuesta, el Gobierno español quiere dejar constancia de la “indefensión” que se produce en la tramitación de este expediente que, advierte, “abunda en presunciones y juicios de valor”, y lamenta también los “graves perjuicios que su indebida prolongación genera” tanto al Estado español como a terceros, “aspectos que la Comisión debería remediar”.

Tras recordar que los procedimientos de infracción en la UE deben basarse “en un planteamiento presidido por la mayor objetividad, nunca en suposiciones”, concluye que “no se ha producido ningún incumplimiento” de la directiva europea sobre reglas de publicidad, ni de los principios de igualdad de trato y transparencia.

Además de estas cuestiones técnico-jurídicas, cuando esta respuesta fue remitida a la Comisión Europea, fuentes del Ejecutivo trasladaron también que, aunque no comparten la decisión adoptada por el gobierno de Aznar en el 2000, es su responsabilidad “velar por el interés general”.

Con esa posición, el Ejecutivo trata de evitar el alto coste que supondría tener que anular la concesión, en manos de un operador privado (Audasa), con el consiguiente pago de las compensaciones. Ese coste fue cifrado en su momento por el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, en unos 4.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 2.000 millones en caso de que se formalizase la transferencia a Galicia.

El Gobierno defendió su actuación en el ámbito de la aplicación de bonificaciones para reducir el impacto de los peajes en los usuarios. Recordó que, en julio de 2021, se aprobó un nuevo esquema de bonificaciones para la AP-9 que ha permitido a los usuarios ahorrarse más 127 millones de euros hasta el final de junio de 2024, una media de 3,6 millones de euros al mes. Además, esgrimió, los usuarios de los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-Barcala se han ahorrado, desde 2018 hasta finales de 2023, unos 83 millones. Igualmente, desde el 1 de enero de 2023, se ha aplicado una subvención para limitar la subida de las tarifas en todas las autopistas por la revisión anual del IPC. En el caso de la AP-9, los usuarios se han ahorrado hasta junio unos 15 millones en peajes.

En abril de este año, se conoció que la prórroga de la concesión de la Autopista del Atlántico hasta el 2048 que condena a los gallegos a seguir pagando para circular por ella no solo tuvo defectos de forma, sino también de fondo. La Comisión Europea respondió de forma tajante a las alegaciones presentadas por España ante el primer expediente y certificó que “el verdadero objetivo de la prórroga de la AP-9 por 25 años era aumentar sustancialmente su valor para hacerla más atractiva con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable”.

Así lo recoge el informe firmado por el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en el que desmonta la defensa presentada desde septiembre de 2021 por el Ejecutivo central. Analiza que no solo no se garantizó “la transparencia e igualdad de trato a los licitadores” en este contrato de explotación, también se hizo para maximizar el precio en la privatización de Audasa y su matriz Enausa llevada a cabo por el Gobierno de Aznar dos años después.

En el mismo documento, se explica que, en el Real Decreto 173/2000, en el que el Consejo de Ministros aprobó la extensión, no se hace “referencia alguna a un caso de cooperación entre entidades públicas” y que “varios elementos demuestran que las autoridades públicas ya sabían que ambas concesionarias, Audasa y Aucalsa —para la AP-66 entre Asturias y León— se venderían a través de Enausa” en un procedimiento “que ya había empezado”.

Prueba de esta operación política y económica son las licitaciones del 27 de mayo de 1999 para la contratación de un asesor financiero “para estudiar las alternativas a la venta”, además de las reuniones entre el Ministerio de Fomento y el de Hacienda durante ese año sobre la materia.

Todo culminaría en julio de 2003. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió la Empresa Nacional de Autopistas al consorcio liderado por Sacyr por 1.586 millones. En aquella sociedad original —Caixanova y Caixagalicia tenían cada una un 10%—, se estimaba un valor de unos 300 millones para la AP-9. Hoy, Audasa exige más de 1.000 millones por su rescate.

Suscríbete para seguir leyendo