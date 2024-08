La teniente de alcaldesa de Cangas rechaza dimitir tras triplicar la tasa de alcoholemia

La primera teniente de alcaldesa en el gobierno tripartito de Cangas, la socialista Iria Malvido, que dio positivo en alcohol al volante de su coche a las dos de la madrugada de ayer, cuando regresaba de las fiestas patronales, no piensa dimitir. Tras reunirse ayer por la tarde con la comisión Ejecutiva del PSdeG-PSOE de la localidad, afirma que su decisión final dependerá de la que tomen los órganos del partido, en este caso el Comité Federal.

La edil contó con el apoyo mayoritario de la ejecutiva, por lo que acudiría hoycon normalidad al Concello de Cangas a trabajar como otro día cualquiera, realizando las funciones que venía desempeñando en sus áreas de Obras, Servicios y Mobilidade.

Sin embargo, la situación ha abierto un cisma en el seno del gobierno tripartito. Esquerda Unida estaba esperando a una decisión del PSOE antes de pronunciarse. Una vez conoció la postura socialista emitió un comunicado, a última hora de la tarde, en el que solicita la dimisión de su compañera de gobierno y tacha de incomprensible que ella no hubiera dimitido ya. Asegura que, además de ser una vecina más de Cangas, ostenta un cargo público vinculado a una responsabilidad política. “Hemos vivido recientemente un acontecimiento con trágicas consecuencias debido al exceso de alcohol al volante y no podemos permitir que un representante del pueblo cangués no dé ejemplo político”.

Por su parte, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) anunció en un principio que el BNG también iba a tomar postura ayer, una vez que se pronunciara la ejecutiva socialista de Cangas; pero más tarde concluyó mantener para hoy la reunión del Consello local.

Por su parte, el PP de Cangas, en la oposición, sí que solicita la dimisión de Iria Malvido. Considera que la conducta de los representantes públicos debe ser ejemplar y la de Iria Malvido, lamentablemente, no es el caso. Asegura que la situación de la concejala es insostenible y que “cuando una persona comete un error debe asumir las consecuencias y pedir disculpas”.

