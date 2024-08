Víctimas del Alvia piden reunirse con Puente y una investigación independiente del accidente

El presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, envió ayer una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quien instó a reunirse con la organización para abordar diferentes asuntos pendientes tras la publicación, a finales del pasado mes de julio, de la sentencia por el accidente de este tren en la tarde del 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y más de 140 heridos. Entre ellas, exigen una investigación independiente del siniestro.

Dicha decisión judicial condena al maquinista del tren, Francisco Garzón, y al exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por múltiples delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Sus defensas ya han anticipado que recurrirán esta decisión, un camino que, desde la plataforma de víctimas, esperan que no siga también el administrador de infraestructuras ferroviarias. Domínguez justifica su escrito a la atención del ministerio por su interés en “qué va a hacer Adif” y se pregunta si Transportes va a permitir que el comportamiento procesal de la entidad pública siga “generando dolor” a las víctimas con un nuevo recurso que dilate todavía más el proceso, que tardó más de once años desde la fecha en contar con una primera sentencia judicial.

El periplo judicial en instancias superiores de toda la causa por el accidente del Alvia puede ser, indica el presidente de la plataforma, de cinco o seis años más hasta que se dicte sentencia firme. Un recorrido que también dilata el pago de las indemnizaciones para reparar el daño, cuyo importe acumulado supera los 25 millones de euros.

No obstante, los trámites judiciales no son el único asunto que desde la plataforma buscan tratar con Óscar Puente, sino que aluden a otras cuestiones que les causan “inquietud”, como la continuidad en el cargo de directora general de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif, Esther Mateo; quien antes de asumir esta nueva posición profesional realizó peritajes para la causa. En ellos, critica Domínguez, se alineó con la “versión oficial” y defendió que no existían en el trazado “curvas peligrosas” y que, por una serie de razones técnicas, no podía instalarse el sistema de frenado automático ERTMS, que hubiera evitado el accidente. “Faltó a la verdad”, sostiene Domínguez, que recuerda que Puente “sería el primer ministro” que recibe a las víctimas.

Por su parte, el Ministerio de Transportes todavía no ha dado respuesta a esta petición de reunión. Donde sí acudirá este jueves Puente es al Congreso para hablar de los incidentes acontecidos este verano en la red ferroviaria, que han provocado que formaciones de la oposición e incluso aliados de investidura como ERC pidan su dimisión al frente del ministerio. En Galicia, por ejemplo, la puntualidad de los nuevos trenes Avril que enlazan con Madrid es del 23 por ciento, la mitad que en el resto de la red.