Audasa atisba ganancias limpias de al menos 1.700 millones por la AP-9 a fin de concesión

Autopistas del Atlántico, Sociedad Anónima (Audasa) ha remitido sus cuentas anuales a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde el año 1987. Pero la privatización —de Empresa Nacional de Autopistas (ENA)— se produjo mucho más tarde, en 2003, de modo que es a partir de aquí cuando sus beneficios van a parar a manos privadas. Todas las cifras que se mencionarán a continuación están reflejadas en las cuentas anuales de la concesionaria de la autopista AP-9, ahora integrada en Grupo Itínere, y en las memorias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El resultado neto.

Desde el año 2003, este incluido, Audasa ha computado un resultado neto de más de 1.040 millones de euros. Incluye los casi 40 millones de ganancias del primer semestre de 2024, que anotaron un nuevo récord tanto por los ingresos derivados de los peajes como por la aportación del erario público, vía bonificaciones o ayudas para minorar la subida de la inflación tras la guerra de Ucrania.

La facturación.

En este mismo periodo —año 2003 completo hasta junio de 2024— los ingresos de la concesionaria superaron los 3.082 millones de euros. Salvo por el impacto de la doble recesión —tras el crac financiero e inmobiliario— y por el COVID, la cifra de negocio de Audasa no ha bajado en ningún momento. Es más, la compañía llegó al Tribunal Supremo para reclamar al Estado 46 millones de euros porque, al limitar la movilidad para contener los contagios de coronavirus, circularon menos coches por la AP-9. Perdió el litigio.

La privatización.

El coste ascendió a 1.586 millones de euros en el año 2003, abonado por un consorcio liderado por Sacyr. Este cálculo no tiene en cuenta, eso sí, el coste de intereses financieros. Como defiende ahora la Comisión Europea, el Gobierno de José María Aznar prorrogó la concesión hasta 2048 —tenía que haber expirado en agosto de 2023— para elevar el precio en la privatización.

Las obras.

De acuerdo a sus cuentas, las obras de ampliación de Rande o la circunvalación de Santiago, que fueron sufragadas por la concesionaria, costaron 276,4 millones de euros. Dado que Audasa suscribió con el Gobierno unas condiciones de protección total —ese importe ha pasado a una cuenta que devenga intereses del 8% anuales—, ahora el debe con la empresa alcanza los 350 millones de euros. Es decir, Audasa pagó las obras pero es importe que se le devolverá con intereses muy altos.

A futuro.

¿Cuánto le queda por ganar a la empresa si consigue agotar la concesión hasta 2048? Para este cálculo se puede recurrir a la inflación acumulada desde la fecha de la privatización hasta hoy, que es del 61,2%. Aplicando una tasa equivalente al beneficio que ya se ha embolsado la concesionaria en los últimos 21 años, todavía le quedan por ganar al menos otros 1.750 millones.

Recopilación.

Hasta este punto sabemos que Audasa ha ganado 1.040 millones en limpio desde que se privatizó la AP-9 y que podrá alcanzar beneficios por otros 1.750 millones de euros, solo contando con una evolución probable de la inflación hasta 2048.

Cuenta de compensación.

A este total de posible beneficio total por la autopista se le detraen esos más de 276 millones que costaron las obras. El problema es que el propio Gobierno estima que la cuenta de compensación, esa a la que se le han ido añadiendo bonificaciones y que de inicio ya devenga ese 8% anual, no dejará de engordar hasta 2048, cuando superará los 1.100 millones de euros. ¿El resultado? Un negocio limpio, a fin de concesión, de al menos 1.700 millones.

Es posible el rescate de una autopista... Incluso en EEUU

La liberalización de peajes o los rescates de concesiones de autopistas no son argumentarios de novelas fantásticas. El propio Ejecutivo actual trabaja en retirar los peajes a un tramo de autopista AP-7, en Alicante, con un coste estimado en 400 millones de euros. Y ese tramo, además, tiene una alternativa gratuita de alta velocidad, que es una circunvalación de la ciudad levantina. El rescate de las autopistas radiales de Madrid, según una sentencia del Supremo favorable a las concesionarias, podrá terminar costando más de los 3.300 millones que el Estado se había fijado como tope. Pero es que en la economía liberal por excelencia, la norteamericana, también se ejecutan medidas como ésta. La Texas Transportation Commission (TxDOT) trabaja en la rescisión del contrato con las concesionarias españolas Abertis y ACS por la autopista 288, que supondrá un coste para las arcas federales de 1.732 millones de dólares. Este rescate permitirá fijar no solo unos peajes “significativamente menores”, sino abrir carriles gratuitos para los usuarios. El comunicado oficial de la TxDOT menciona la influencia de un colectivo de usuarios, Texans for Toll-free Highways, como decisivo.