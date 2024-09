El PP recarga su fe al final de la cuesta de San Xusto

Para llegar a la Carballeira de San Xusto, en el corazón del rural de Galicia, una carretera serpentea cuesta abajo por unas pendientes más propias de La Vuelta ciclista que de un evento político. No es terreno apto para tacones ni para zapatos de suela lisa. De hecho, quien puede baja en coche, aunque un par de voluntarios al lado de unas barreras se encargaban de filtrar al personal en el tramo final. “Este es un pez gordo, déjalo pasar”, afirmaba uno de ellos mientras daba paso a la berlina de la política pontevedresa Luisa Piñeiro hacia el aparcamiento. Tras ese coche iba en otro Paula Prado, secretaria xeral del PPdeG. Y así, como en un triaje de Urgencias, decenas de asistentes más... Al resto de visitantes los desviaban carretera abajo para probar suerte con el leiraparking y las cunetas.

Sin embargo, el Partido Popular le tiene fe a este escondido espacio natural del municipio de Cerdedo-Cotobade para abrir su curso político. Una tradición que empezó antes de la pandemia, cuando la Diputación de Pontevedra, en manos del PSOE y el BNG, le cerró las puertas del castillo de Soutomaior, hasta ese momento el lugar elegido cada verano para dar el pistoletazo de salida. Sin castillo, el PP se fue a San Xusto y Alberto Núñez Feijóo, político de tradiciones hasta rozar la superstición, mantuvo la costumbre, con una excepción el año pasado, cuando la familia popular regresó a Soutomaior para celebrar allí la recuperación de la Diputación de Pontevedra en las municipales. Esta vez, tocaba volver a San Xusto.

Allí, bajo los carballos centenarios, que esta vez no dieron sombra por falta de sol, el PP celebró su particular “vuelta al cole”. No fue un acto para exhibir músculo (unos 2.000 asistentes, según la organización), sino más bien para cargar pilas y para recordarle a algunos que mañana vuelve la rutina del Parlamento, del Congreso, del Consello da Xunta... En definitiva, los deberes.

Y fue también una mañana de reencuentros, tanto el de Feijóo y Alfonso Rueda como el de sus equipos, pero también el de los barones provinciales del PPdeG, el de los conselleiros o el de históricos como Mariano Rajoy (sigue teniendo un imán único para los selfies) o Romay Beccaría, presente en San Xusto a sus 90 años. Ambos se llevaron una ovación cuando los citó Feijóo, que llegó a la carballeira desde Moaña, donde pasaba unos días. Lo hizo además con una puntualidad que no tenía cuando presidía la Xunta, aunque la demanda de selfies de cargos y simpatizantes demoró su adiós unos 20 minutos tras concluir el discurso.

Una intervención, por cierto, que aludió a Venezuela, nación cuya bandera estuvo presente en el acto, al igual que la gallega, la española y la argentina. “El ganador legítimo de las elecciones en Venezuela es Edmundo González, es el que ha obtenido la mayoría de votos. Exijo al Gobierno que lo diga”, exclamó ante los aplausos de los suyos, aunque los organismos internacionales que consideran que no existen garantías del triunfo de Maduro no apoyan esa tesis de victoria de la oposición.

Todo ello tras un agosto que la mayoría destacaban como “el más tranquilo en años”, algo habitual cuando una legislatura, como en este caso la gallega, está todavía desperezándose tras las elecciones de febrero. Una tranquilidad que también se respiró en el ambiente. Hasta los discursos fueron aceptablemente breves y sin demasiada carga política de profundidad fuera del argumentario ya conocido. Era el día de Núñez Feijóo, de su apertura de curso y a él le cedieron el protagonismo y los focos. En Galicia está cómodo y se nota.