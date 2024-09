Reclaman 50.000 euros al INSS tras negárseles la atención en gallego: “Me tienes que hablar castellano si quieres que te responda'

Dos abogados gallegos reclaman 50.000 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tras negárseles la atención en gallego.

La reclamación, que aún está pendiente de estudio, le puede suponer una multa al organismo de hasta 50.000 euros, por "condutas discriminatorias graves", como las que describen los dos abogados, a los que una funcionaria de la Delegación Provincial del INSS les negó la resolución de una consulta, en varias ocasiones, por no hablar en español.

“Me tienes que hablar castellano si quieres que te responda. Aquí somos todos castellano-parlantes”. Esta fue la respuesta que recibieron tras negarse a abandonar el gallego.

“As Administracións públicas con sede no país teñen obriga de dispensar un tratamento na lingua escollida polos administrados; neste caso, o galego”, afirman. Añaden además que “a actitude e o desprezo co que fomos tratados foi totalmente inaceptábel".

"Por desgraza, non se trata dun feito illado, senón no día a día das persoas galego-falantes”, rematan.

El apoyo de A Mesa

A Mesa pola Normalización Lingüística muestra su apoyo a los dos abogados y recuerda que la mayor parte de las consultas recibidas por la Liña do Galego tienen que ver con situaciones donde inicialmente se niega a personas usuarias de servicios públicos y privados la posibilidad de usar y recibir atención en gallego.

“A chantaxe lingüística para forzar ás usuarias e usuarios de servizos a deixar de falar galego está á orde do día”, destaca el presidente de A Mesa, Marcos Maceira, en un comunicado en el que muestran su apoyo a los dos abogados.

“Vivimos nun marco legal onde teoricamente todos e todas temos dereito a utilizar o galego nas nosas relacións coas institucións públicas ou privadas, mais como na práctica éstas se negan a corresponder, ese dereito non se pode exercer”, resume Maceira.

“Se a Xunta de Galicia quere fomentar realmente o emprego da lingua galega, debe comezar por eliminar os límites, as chantaxes e as coaccións que impiden levar a cabo unha vida no propio idioma”, finaliza.