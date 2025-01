Solo el 2,8% de gallegos bajo el umbral de la pobreza cobran rentas mínimas

Solo el 2,8% de la población bajo el umbral de la pobreza en Galicia se ha beneficiado de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI). En Galicia, este porcentaje alcanzó su punto máximo en 2016 con un 7,8%, pero ha ido disminuyendo hasta situarse significativamente por debajo de la media española, que es del 5,9%. Galicia se sitúa de sexta por la cola en menor porcentaje de beneficiarios, según se desprende del informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales correspondiente al año 2023, con datos del Ministerio y que analiza la evolución de las RMI desde 2011.

Los datos de Galicia sobre la percepción de rentas mínimas de inserción manifiestan que fueron a la baja en el periodo más reciente (en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, de 2020 a 2023) tanto en la inversión, que pasó de 53 millones de euros a 34 millones —descenso del 35,7%—, así como en número de beneficiarios, que cayeron casi en el 34%, pasando de 22.337 a 14.751 perceptores.

También se aprecian importantes diferencias de cobertura entre comunidades. Y la media encubre diferencias extremas: dos comunidades, País Vasco (51,2%) y Navarra (38,2%), destacan con porcentajes que superan o se acercan, al 50%, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, en otras cinco comunidades sus RMI ni siquiera alcanzan al 2% de las personas bajo el umbral de la pobreza y su cobertura se sitúa por detrás de Galicia. Se trata de Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%), Andalucía (0,7%) y Castilla La Mancha (0,3%).

La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en el Estado. En el caso de Galicia, esta se sitúa en el 11%. También en este aspecto las diferencias son abultadas. Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares son Baleares (36,4%), Cataluña (18,3%), Canarias (17,9%) o Asturias (16,5%). Las comunidades que menos Murcia, Madrid y Aragón, donde la cuantía de sus RMI representa el 0,7% de la renta media de los hogares.

La Xunta cifra en 367.000 los gallegos con bajos recursos y urge traspasar la gestión del IMV

La Consellería de Política Social e Igualdade asegura que el número de personas perceptoras de la Risga —la renta de inclusión social de Galicia; una prestación pública destinada a garantizar recursos de subsistencia a quien carezca de ellos— es menor debido a la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

No obstante, la tasa de cobertura que se indica en este informe (2,8% de la población total en riesgo de pobreza) se basa en una población de 523.000 personas que estaría en dicha situación «y se calcula en base a la mediana de ingresos nacional», critican fuentes consultadas en Política Social. «Si tenemos en cuenta los ingresos de la población en Galicia, este número se reduce a 367.391», alegan. Y además, «en este grupo hay personas que perciben el IMV, una pensión no contributiva u otro tipo de ayudas», matizan.

«Las personas perceptoras de la Risga, así como de otras prestaciones tienen acceso la otras ayudas y programas impulsados por la Xunta. De este modo, el dato de cobertura proporcionado en el informe no incluye a todas las personas que están siendo atendidas por el sistema, aunque no sea a través de esta prestación», contradice la administración gallega. Además, destacan que Galicia presenta un mayor envejecimiento: un 26,6% de la población gallega tenía 65 o más años de edad en 2023. «Por razón de edad no tendrían acceso a la Risga, aunque sí se tienen en cuenta para computar el grado de cobertura», critican. Asimismo, recuerdan que la Xunta lleva esperando más de dos años a que el Gobierno central «cumpla su compromiso de traspasar la gestión del IMV». «Durante este tiempo, el Ejecutivo gallego siguió aumentando los fondos destinados la inclusión social, en este 2025 con más de 131 millones de euros. Esto permite atender a quienes solicitan la Risga y no pueden transitar al IMV», explican.