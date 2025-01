Los accidentes con dos o más fallecidos se triplican

2024 se ha cerrado con un aumento de los fallecidos en carretera: 1.154 fallecidos en las vías interurbanas del país, 14 más que el ejercicio anterior. Detrás de estas cifras está el repunte de los siniestros con dos o más fallecidos: 91 en el conjunto del país (el 9% de los siniestros mortales) que sumaron el 18% de todas las víctimas, lo que supone un aumento del 15% en el caso de los accidentes con varios muertos y de un 17% en los fallecidos.

Galicia no es ajena a esta radiografía de la accidentalidad vial. Tal y como advertía la responsable de la DGT en la comunidad, Victoria Gómez Dobarro, en una entrevista a este periódico en la última semana de diciembre, 2024 ha sido un año «complicado» ya que —detallaba—

se han dado situaciones muy diferentes, con «un agravamiento de la siniestralidad»: en diez siniestros mortales —apuntaba— hubo dos fallecidos. Ya en 2023, tal y como reflejan los datos del Gobierno remitidos al diputado del BNG Néstor Rego, se había producido esa tendencia al alza en los siniestros mortales múltiples en Galicia. En concreto, se pasó de tres salidas de vía o colisiones con dos o más fallecidos en 2022 a ocho al año siguiente, lo que supone casi el triple. Del último ejercicio que hay datos detallados, la provincia de Lugo se sitúa a la cabeza de este tipo de siniestros en la red viaria gallega en 2023: cuatro accidentes con al menos dos muertos frente a un 2022 en el que no se había registrado ninguno de estas características. Le sigue en la tabla, Pontevedra con tres y Ourense con uno, cuando el año anterior no habían tenido caso alguno. Por el contrario, la situación en la provincia de A Coruña fue a la inversa. Frente a un 2022 con dos siniestros que dejaron al menos dos víctimas mortales, en 2023 no hubo. El grueso de los siniestros con víctimas ocurridos en 2023 en Galicia se produjeron en vías urbanas (2.111, el 50,5% del total) y la red convencional (2.062, el 45%). Finalmente, autopistas y autovías fueron escenario del 9,4% (432).

