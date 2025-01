La Xunta protestará ante Transportes ante el intento de empeorar los trenes de Media Distancia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este lunes que "hoy mismo" su departamento se dirigirá al ministerio de Transportes para impedir el intento de empeorar los trenes que operan en el sistema de Media Distancia en Galicia.

En conferencia de prensa, Rueda se ha mostrado muy molesto respecto a la información publicada este lunes en La Opinión A Coruña en la que se apunta que Renfe trasladará, al menos, seis de los trenes que operan en el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña, a Cataluña.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha censurado que se pretenda dejar al Eje Atlántico con trenes más lentos y de menor capacidad cuando esta es una de las líneas que más se utilizan de toda España.

"Espero que esto no se materialice, desde luego no lo podemos tolerar", ha subrayado el presidente de la Xunta, que ha insistido en que el Eje Atlántico tiene una "utilización muy alta" por lo que lo que se debería hacer es "mejorar" el servicio, pero "lo que no se puede hacer es empeorarlo, y mucho más de una forma tan evidente".

Ha incidido por tanto en que esta decisión "no es de recibo y haremos todo lo posible para que esto no sea así".