Un trastorno por alcoholismo baja a 3 años la condena a la incendiaria que cercó Verín

Una prueba de indicios —nadie llegó a verla cuando prendió fuego— señalaba a Estrella R. P. como la autora de la oleada de incendios que amenazó Verín a principios de agosto de 2022. Una sucesión de focos sembró el pánico y puso vidas y bienes en peligro. Las llamas arrasaron casi mil hectáreas y destrozaron construcciones, vehículos, cierres, fincas, árboles, viñedos, colmenas, herramientas... Hubo que desalojar viviendas y una gasolinera, y fue necesario cortar la autovía A-52 y la nacional N-525. Aquel grave incendio intencionado ha llegado a juicio y se salda con una condena aceptada por la autora, tras un pacto entre la Fiscalía y la defensa, Jorge Temes, al que se sumaron además la Abogacía del Estado y la letrada de la Xunta. El ministerio público solicitaba inicialmente 6 años de cárcel para la encausada. El castigo será de 3 años. La rebaja se basa en una eximente incompleta de la responsabilidad penal. Hay que tener en cuenta que la mujer, de 53 años y sin antecedentes penales, estuvo en prisión provisional entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023. Es probable que no tenga que regresar, aunque esa decisión la adoptará la Audiencia Provincial de Ourense en la fase que se abre ahora, la ejecución de sentencia.

Una de las escenas de aquella oleada de incendios: una nave de coches arrasada. | B. L.

Un informe psiquiátrico acredita que la incendiaria padece un trastorno de alcoholismo crónico, «que la inhabilita de manera importante para el conocimiento de las consecuencias de sus actos, y limita considerablemente su capacidad intelectiva y volitiva», expresó en la vista la fiscal Carmen Eiró, delegada en Galicia de la especialidad de Medio Ambiente. Además de ese dictamen, constaba otro informe del centro penitenciario que indicaba que la acusada presenta un trastorno límite.

El acuerdo, que establece una pena de multa mínima de 1.080 euros, retira agravantes relativas a la erosión del suelo y a que el fuego se produjera aprovechando condiciones favorables para la combustión. Soplaba un fuerte viento y la temperatura media era de 37 grados. En cambio, no varían los términos de la responsabilidad civil. La autora del incendio tendrá que pagar íntegramente las cuantiosas indemnizaciones. Hasta dónde podrá llegar dependerá de su solvencia. El importe de los daños y de los perjuicios ambientales ocasionados fue tasado en 601.997,06 euros. Los gastos del enorme operativo de extinción que se desplegó por tierra y por aire alcanzaron los 532.655,42 euros. Fue necesario llevar a cabo trabajos de corta de árboles y de limpieza, por valor de 27.525,73 euros.

59 perjudicados

Hay muchos desperfectos en bienes privados que todavía serán tasados durante la fase de ejecución de la sentencia. El número de perjudicados por los incendios de Verín de 2022 asciende a 59. El coste del operativo de extinción, que deberá sufragar ahora la acusada, así como el daño causado por el fuego al medio ambiente supera en conjunto el millón de euros.

Durante la fase de instrucción del proceso, la encausada, que era trabajadora del Concello de Verín, negó su implicación, pero sus versiones exculpatorias no casaban con los indicios que reunieron los investigadores de la Guardia Civil y los agentes UIFO de la Xunta, como por ejemplo los posicionamientos de su teléfono móvil, además de declaraciones de testigos. La fiscal Eiró alabó la labor del instituto armado en Verín, el Seprona y de los especialistas de la UIFO. «Hicieron un informe de causas maravilloso», subraya la fiscal.

Los investigadores concluyeron que la encausada provocó los incendios usando un coche para desplazarse. Fue la responsable de haber activado hasta cuatro zonas de incendio con múltiples focos de inicio, cerca de casas, naves, construcciones agrícolas, carreteras, una gasolinera y hasta el hospital.

Uno de los frentes fue provocado en el entorno de Cabreiroá, con ocho puntos de inicio, entre las 14.52 y las 15.30 horas del 3 de agosto de 2022. La superficie afectada fue de 41,14 hectáreas. Este incendio puso en peligro las instalaciones de Aguas de Cabreiroá. En el entorno que el fuego fue devorando estaba el balneario de la localidad, un bien del patrimonio cultural. En Vilela y Tintores, la superficie afectada fue de 2,34 hectáreas, con dos puntos de inicio, uno a solo 265 metros del hospital.

El frente de mayor extensión concentró el daño en la zona de Vilamaior do Val y A Rasela. Las llamas arrasaron 890,26 hectáreas. Este gran incendio tuvo cinco puntos de comienzo, provocados entre las 16.22 y las 16.52 horas del 3 de agosto de 2022. El fuego comenzó cerca de las casas. La totalidad de los incendios del 3 de agosto arrasaron en conjunto 933,74 hectáreas, casi 220 de monte arbolado, y unas 227 de zona no forestal. El trabajo de extinción fue complicado y no pudo darse por sofocado el siniestro hasta una semana más tarde, la noche del 10 de agosto de 2022.

La encausada no paró pese al grave daño del día 3. La jornada siguiente, en Tintores, prendió cuatro focos —de nuevo cerca de viviendas— que comenzaron entre las 18.23 y las 18.45 horas. Por suerte, solo ardieron 0,0125 hectáreas de monte raso.

Entre los afectados, varios vieron arder propiedades y pertenencias cuya valoración está pendiente para la ejecución de sentencia. Para otros, como un particular de Cabreiroá, restaurar una construcción en la que tenía diversos enseres le costará 164.622,57 euros, otra de las cantidades elevadas a las que se enfrenta la acusada.

Una de las escenas más dantescas la sufrió el dueño de una nave de vehículos de Ábedes, donde el fuego arrasó todo. Perdió un tractor, dos camiones, quince coches y herramientas. Cuando la Fiscalía presentó su escrito, en marzo de 2024, aún no constaba acreditado pericialmente el importe de los daños, cuantiosos. El fuego también causó la caída de la línea de telecomunicaciones de Verín-A Gudiña (es la razón por la que estaba personado en la causa el abogado del Estado). La factura de estos desperfectos, casi 33.000 euros.

El acuerdo de conformidad pone fin al proceso con una condena y evita la celebración de un juicio para el que se reservaron 6 sesiones y estaban llamadas a declarar 59 personas, entre testigos y peritos, incluidos los investigadores.

