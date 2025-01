Miles de empleados de la Xunta cobrarán este año hasta 46 euros más cada mes

La Xunta negocia con los sindicatos nuevas mejoras salariales para su plantilla. Así, abrirá una nueva vía extraordinaria para adelantar el ascenso en la carrera profesional a miles de empleados públicos, que no tendrán que aguardar los seis años estipulados para subir de grado. Esto les supondrá en la práctica un incremento en sus retribuciones. Cada vez que se sube un escalafón el aumento salarial oscila entre los 71,54 y los 231,12 euros más al mes dependiendo de la categoría. Sin embargo, la Consellería de Facenda propone a las centrales sindicales que esta subida se aplique de manera progresiva hasta completarse en el año 2028. En 2025 cobrarán el 20 por ciento. Es decir, podrán sumar entre 14,3 euros y 46 euros mensuales más a su nómina.

¿Quiénes se podrán beneficiar de esta subida salarial? Por un lado, está pensada para aquellos empleados públicos —tanto funcionarios como personal laboral— que llevan más de 17 años al servicio de la administración y que consiguieron llegar al grado II recientemente. El acuerdo de carrera profesional solo permite aspirar al grado III cuando transcurran seis años. Sin embargo, muchos de estos trabajadores están próximos a la jubilación, de manera que nunca llegarían a beneficiarse de esta última mejora salarial.

«En la Administración autonómica la media de edad es muy avanzada y muchos empleados, pese a su antigüedad, no llegarán a ver esta retribución porque se jubilarán», explica Juan Carlos Rivas, de CSIF. Hay que tener en cuenta que la carrera profesional no empezó hasta el año 2019. «Este modelo lleva a que el personal se jubile sin poder acceder a todos los grados», denuncian desde la CIG.

La carrera profesional está estructurada en un grado inicial, sin retribución complementaria, a los cinco años se accede al grado I, que ya lleva aparejado el cobro de un plus, y después habrá que esperar seis años más para ascender al escalafón II, otros seis para el III y seis más para el grado IV.

Con este proceso extraordinario la Xunta quiere facilitar a sus empleados de más antigüedad que lleguen al grado III antes de jubilarse, pero no serán los únicos beneficiados.

También se le dará acceso extraordinario al grado I a aquel personal con más de 5 años de servicio en la Xunta, ya sean de nuevo ingreso o porque en anteriores convocatorias no cumplieron con los requisitos para ascender. Y, por último, se facilitará subir de peldaño a los que tienen un grado II y llevan más de 11 años trabajando en la Xunta.

Según explican desde CSIF, esta propuesta afectará a «miles de empleados públicos» pues la plantilla de la Administración autonómica está «muy envejecida».

Ahora está en proceso de negociación con los sindicatos, que esperan que se publique en el Diario Oficial de Galicia sobre el mes de marzo. En todo caso, tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. De manera que este año un A1 cobrará 46 euros mensuales más y un trabajador de categoría E más de 14 euros al mes. En 2026 cobrarán el 40 por ciento del plus de carrera profesional, en 2027 llegará al 66 por ciento y ya en 2028 obtendrán el 100 por cien.

La subida salarial correspondiente a la carrera profesional se sumará al 0,5 por ciento de incremento que el Gobierno aprobará próximamente para todos los funcionarios.

Los sindicatos critican la progresividad de la subida de sueldo

CIG y CSIF critican que los empleados públicos tengan que esperar hasta 2028 para cobrar la totalidad del complemento asociado a su ascenso en la carrera profesional. Tampoco están de acuerdo con que se endurezcan los requisitos para acceder al grado III reclamándoles 180 horas de formación cuando, según denuncian, la oferta de la EGAP es insuficiente y faltan plazas. «Han elevado las exigencias. Esto puede limitar el acceso al grado III de muchos empleados, que se pueden quedar fuera», lamenta Juan Carlos Rivas, de CSIF. La CIG aclara que aceptarán que se pidan 180 horas de formación solo si se da acceso a los cursos a todo el personal que lo solicite. «La EGAP debería habilitar de urgencia esta formación para que quien quiera acceder a ella pueda hacerlo ya», reclaman. Los sindicatos también se oponen a que la subida salarial se escalone en cuatro años. En 2025 los empleados públicos que suban de grado solo cobrarán el 20 por ciento del plus de carrera profesional. Desde CSIF consideran que el incremento debe repartirse en tres años. «Que se empiece ahora cobrando el 60 por ciento, en 2026 el 80 por ciento y en 2027 el 100 por cien», demanda. La CIG es más ambiciosa y pide que directamente no haya tramos y que la carrera se haga efectiva en su totalidad desde el momento en el que se solicite. «Podemos encontrarnos que para cobrar plenamente el grado IV habría que esperar al año 2031 y compañeros con 53 años no llegarían nunca a cobrarlo entero», se quejan.