Sufrió un ataque de perros: «Casi pierdo el ojo y sigo a tratamiento»

«Tengo una cicatriz en la ceja, y en el ojo me quedan bastantes molestias. Estuve a punto de perderlo, me dicen que bastante bien quedé para lo que fue. Psicológicamente, sigo a tratamiento. Al pueblo voy y vengo, y cuando estoy allí, procuro salir lo mínimo posible, tengo miedo», dice Feliciana, una mujer de 72 años que el 26 de enero de 2023 fue atacada por unos perros en la aldea de Barxés, en Muíños. Según ella, la rodearon, tiraron y mordieron cuatro cuando iba recoger verdura en una finca. Según los dueños, dos canes se escaparon del patio de casa y atacaron a la vecina. La aseguradora de uno de los animales, American Stafford, raza potencialmente peligrosa, indemnizará a la perjudicada con 12.300 euros, tras un acuerdo entre las partes en la acción civil, pacto que no se alcanzó sobre la responsabilidad penal. Los propietarios fueron juzgados ayer en el Penal Número 2 de Ourense.

Su versión es que los perros se escaparon en un despiste, pero sostienen que no eran animales problemáticos. Reaccionaban peor con la víctima y con su marido porque, según los encausados, el varón los trataba mal, llegando a agredirlos con palos a través de la puerta del cierre e incluso introduciendo una escopeta entre los barrotes o colocando, en una ocasión, un petardo en el extremo de una caña, que explotó junto a la oreja de una perra, relató la pareja.

El fiscal no acusa porque considera que no existió una imprudencia grave constitutiva de delito. En la fase de instrucción, el ministerio público ya había solicitado el sobreseimiento. «El simple hecho de que los perros se hayan escapado de la parcela y se encontraran sin bozal, por sí solo no es suficiente para imputar un delito de imprudencia [...] Tampoco constan denuncias presentadas con anterioridad por ataques a ningún vecino», añadía el fiscal en su escrito.

La acusación particular solicita 2 años de prisión para cada acusado y la defensa pide la absolución, argumentando que en la vista no se expuso ninguna prueba de imprudencia. La perjudicada estaba propuesta como testigo solo por este letrado, pero no llegó a declarar porque el defensor renunció.

Fuera de la sala, la víctima aseguró a este diario que la atacaron cuatro perros, tres de mayor tamaño. «Los dueños los traían sueltos, debían estar atados o con bozal. Ya se lo había dicho más veces, que hasta que tuviéramos un susto no harían nada. No me hicieron caso», lamenta. Ella asegura que fue víctima de algún ataque previo más leve, en el que le rompieron el pantalón, y que más vecinos tuvieron problemas. Pero la defensa y los encausados aluden a que no constan denuncias. En el juicio ninguna otra persona declaró como testigo.

«En mi casa entran y salen muchas personas y nunca hubo incidentes. Sin embargo, cuando pasan estas personas, los perros incluso muerden los barrotes», apunta el dueño, que cree que el ataque no hubiera ocurrido con otros vecinos. Su pareja se disculpó por lo sucedido.