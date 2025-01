Turismo y relax: balnearios de Galicia que resucitan cuerpo y mente

A la hora de buscar un destino turístico entran en juego diferentes factores. En el caso de Galicia, la gastronomía, la naturaleza o su patrimonio cultural —en el que se incluye el amplio calendario de fiestas— suelen ser algunos de los atractivos más recurrentes. Pero hay muchos más. Resucitar cuerpo y mente también es posible con la amplia oferta de turismo y relax.

Para aquellos que buscan un extra de bienestar, además de disfrutar de los encantos de la comunidad, el termalismo es uno de los puntos fuertes. Galicia es el paraíso de las aguas que curan. Los balnearios ganan cada vez más adeptos, entre los propios gallegos y los visitantes del resto de España e incluso de otros países. Estos son algunos de los mejores balnearios de los que disfrutar en Galicia.

Ocho planes para hacer cerca de A Coruña estas fechas / LOC

Laias y Lobios

Y si el subsuelo de Galicia es rico en aguas mineromedicinales, Ourense es una de las provincias más destacadas en cuanto a termalismo. Además de las termas de la capital, son varios los puntos de referencia si lo que se busca es un balneario.

El manantial de Laias ofrece aguas hipertérmicas, que manan a temperaturas superiores a los 50 grados, bicarbonatadas recomendadas para problemas gástricos, procesos postquirúrgicos y postraumáticos.

Vista de uno de los balnearios de Caldaria. / Caldaria

Además, los balnearios de ambas localidades cuentan con un amplio catálogo de masajes y tratamientos de belleza para una completa estancia de bienestar y relax.

Lobios no se queda atrás en cuanto a potencial termal con aguas especialmente recomendadas para procesos digestivo, respiratorios, reumatológicos y dermatológicos.

Mondariz

El balneario de Mondariz es uno establecimientos termales de Galicia con más historia. Ha sido incluso premiado como el mejor spa de España. Un siglo de tradición avala un centro dotado con modernas técnicas para la aplicación de aguas mineromedicinales, ideales para tratamientos de salud, belleza y relax. Además, cuenta con un espacio de spa para el ocio.

Conviene recordar una de las diferencia entre un balneario y un spa. Los primeros, son establecimientos con un reglamento específico, que deben contar con un equipo médico y que utilizan aguas mineromedicinales.

El agua mineromedicinal marca la diferencia entre un balneario y un spa

Por su parte, un spa no requiere de aguas específicas, simplemente utiliza sus propiedades físicas o la temperatura para los tratamientos. De ahí que no se les exija le presencia de un equipo médico. Esto es importante a la hora de, por ejemplo, acudir con niños —las aguas termales no están recomendadas en pequeños menores de tres años—. Por eso, el área de spa de Mondariz lo convierte en un lugar ideal para disfrutar en familia.

Cuntis

Vista del interior del balneario de Cuntis. / Turismo de Galicia

Tratamientos terapéuticos, tratamientos lúdicos, duchas, baños, jacuzzis, saunas, estufas de vapor... y como no, todas las propiedades de sus aguas sulfatadas, sódicas y fluoradas. Esta es la oferta del balneario de Cuntis, recomendado especialmente para afecciones reumáticas, respiratorias, cutáneas, procesos de rehabilitación o alteraciones del sistema nervioso.

En su apartado más lúdico, el balneario de Cuntis cuenta con más de 1.700 metros cuadrados dedicados a la diversión, donde los más pequeños también se pueden bañar y jugar a la vez que se benefician del agua mineromedicinal.

Piscina exterior del balneario. / Termas de Cuntis

A mayores, el balneario Termas de Cuntis cuenta, entre sus atractivos, con una gran piscina de agua termal al aire libre (en la imagen sobre estas líneas).

Augas Santas

El Iberik Augas Santas Balneario & Golf, en Pantón (Lugo) presume de aguas sulfuradas bicarbonatadas sódicas, indicadas en procesos reumatológicos, dermatológicos y respiratorios.

Enclavado en la Ribeira Sacra, se convierte también en una alternativa de estancia de relax si se quiere disfrutar, por ejemplo, de alguna de las rutas en catamarán por los populares cañones de la viticultura heroica.

Hotel-balneario La Toja

Otro de los grandes nombres propios si de aprovechamiento del agua se trata nos lleva hasta A Toxa, en este caso mediante tratamientos de talasoterapia, un tratamiento natural que toma el agua del mar como fuente de bienestar.

Interior del balneario de La Toja. / Miguel Muniz Domínguez

Cuenta igualmente con un equipo médico que asesora a cada usuario para que conozca cuales son los procesos más recomendados para su caso.

Por si esto fuese poco, se encuentra en una zona salpicada de playas y calas con las que completar una escapada de relax.

Talaso Atlántico

De los beneficios del agua del mar también se aprovecha el Talaso Atlántico de Oia. Elevan la temperatura de estas aguas por encima de los 30 grados, aumentando la sensación de bienestar con sus baños.

Incorpora también en su catálogo de tratamientos la utilización de algas y barros para masajes y peelings. Toda una experiencia para los sentidos, además de ganar en bienestar y relajación.