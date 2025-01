Visto para sentencia el ‘caso Nené Barral’ 25 años después de iniciarse

El, hasta ahora, proceso judicial pendiente de resolución más antiguo de España ha quedado visto para sentencia. Han pasado 25 años desde su inicio. Es la macrocausa conocida como «caso Nené Barral», exalcalde popular de Ribadumia, fallecido en noviembre de 2023 y supuesto cabecilla de una trama de contrabando de tabaco. Además de Nené Barral, que dio nombre al caso, otros tres acusados también fallecieron desde que se abrió esta investigación hace un cuarto de siglo.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dejó ayer visto para sentencia el asunto, en el que los ocho acusados presentes se declararon inocentes y en el que el fiscal lamentó la “absolutamente anormal” dilación del proceso.

“Solo quiero vivir, porque llevo 24 años sufriendo, sufriendo y sufriendo”, fue el alegato final de Feliciano Barral, hermano del supuesto cabecilla de la trama. Su compañero de banquillo José Manuel S. G. insistió: «llevo 25 años sufriendo este calvario; no me quedan fuerzas”. Los otros seis acusados no hicieron uso de su derecho a la última palabra.

Al término de la vista, el fiscal mantuvo la petición de condena, con diferentes penas de cárcel y multas. Expuso en su escrito de acusación que, «de acuerdo con otras personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca, han venido integrando en Europa y en España, fundamentalmente en Galicia [...] un grupo organizado, estable y con proyección internacional con la finalidad de procurar la introducción de importantes partidas de labores de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vía marítima y terrestre, así como a través de contenedor».

En este caso se les vincula con cuatro contenedores llegados a la Zona Franca de Vigo con más de 431.000 cajetillas de tabaco.