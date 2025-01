La Xunta atiende una consulta cada tres días por ocupaciones e impagos

Hay intrusos en mi casa, ¿qué puedo hacer?, ¿es importante el tiempo transcurrido?, ¿hay un plazo de 48 horas para que la Policía actúe?, ¿cómo puedo hacer para echar a los ocupantes?, ¿por qué la Policía no puede desalojarlos’, ¿por qué es tan difícil recuperar mi vivienda? Son las preguntas más frecuentes que se hacen las víctimas de la ocupación. En el otro extremo de los problemas que acarrea hoy el acceso a la vivienda están las familias en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. ¿Qué alternativas tengo para no quedarme en la calle por impago? Cuestiones como estas las resuelve de manera gratuita el equipo jurídico creado en 2016 en Galicia en el marco de un convenio suscrito entre el Consello da Avogacía Galega y la Xunta, a través del Instituto de Vivenda e Solo (IGVS) . Tras un paréntesis de dos años, los convenios con la Administración autonómica se reanudaron en 2020 y ayer se renovó con una inversión para este 2025 de 61.000 euros.

Durante la firma del convenio, por parte de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con el secretario general técnico de la Consellería, Yago Borrajo, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, con el presidente del Consello da Avogacía Galega, Francisco José Rabuñal, se hizo balance de la actividad del servicio de asesoramiento y orientación jurídica el año pasado. Hasta un total de 109 consultas recibieron los abogados que integran este equipo. Una cifra que se traduce en una consulta cada tres días, la mayoría en relación con impagos de rentas y ocupaciones.

Este asesoramiento se hace a través del llamado «teléfono antiocupación» operativo durante 24 horas (900 121 221) y la web del propio Consello da Avogacía Galega. Son 135 letrados gallegos los que colaboran en este servicio de asesoramiento y orientación jurídica para casos de ciudadanos en riesgo de perder su vivienda por una ejecución hipotecaria o a propietarios afectados por ocupaciones.

Durante el acto de renovación del acuerdo con la Xunta, el presidente del Consello da Avogacía Galega detalló que las consultas realizadas se centran fundamentalmente en impago de rentas y en la «lacra social de la ocupación ilegal». No obstante, aclaró que los interesados «preguntan de todo» en materia de vivienda.

Rabuñal reconoció que, «al principio», la demanda de este servicio era «más escasa», pero «año tras año» va al alza. De hecho, prevé que los recursos «sean escasos» para atender las consultas.

Por su parte, la conselleira subrayó que este tipo de iniciativas de asesoramiento a propietarios e inquilinos son estratégicas para conseguir la protección de los derechos de acceso a la vivienda, por lo que se seguirá ahondando en esta y en otras vías de colaboración con la abogacía gallega.

Este convenio, que se reactivó en 2020, incluyó el año pasado la novedad de un servicio de mediación —a través del Instituto Galego de Mediación e Arbitraxe (Ingalmar)— entre personas en riesgo de desahucio y grandes tenedores de vivienda, con la atención a 53 casos en nueve meses desde abril.

El Colexio de Avogados de Pontevedra fue el que medió en más casos, con un total de 13; seguido de: Lugo, 12; Santiago, 8; Vigo, 6; Ferrol, 5; Ourense, 5; y A Coruña, 4, según detalla la Administración autonómica.

La conselleira se quejó que esta mediación está incluida en la Ley estatal de Vivienda y determina que «sean las comunidades autónomas las encargadas de articular este procedimiento», lo que tacha de «un desvarío más» de esta norma que «carga a los propietarios con las obligaciones y desincentiva la puesta en el mercado de viviendas en régimen de alquiler».