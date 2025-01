Las ayudas al transporte público se terminan: ¿qué bonificaciones se mantendrán en Galicia?

Esta semana se ha constatado de nuevo que la actividad parlamentaria repercute de forma directa en la ciudadanía. El real decreto ley ómnibus, donde el Gobierno incluía la prórroga de las ayudas del transporte público durante el primer semestre del 2025, fue tumbado este jueves por el PP, Vox y la agrupación catalana Junts. En Galicia, estas bonificaciones abarcaban desde la gratuidad de los abonos para viajar en la Media Distancia de la comunidad hasta el 30% del importe de los billetes de las líneas de bus autonómicas. Además, el decreto ómnibus contemplaba un paquete de ayudas para los afectados de la dana, así como una subida de las pensiones.

Bonos de media distancia, ¿cómo afectará?

En lo que a bonos de Media Distancia se refiere, desde hoy -jueves- los ciudadanos ya no podrán adquirir los abonos gratuitos, teniendo que afrontar el importe íntegro del pasaje, como se hacía antes de la existencia de las ayudas. Con todo, el ministro de Trasportes, Óscar Puente, afirmó esta semana que "los abonos ya sacados han generado un derecho y esos se van a poder utilizar". "El que tenga un bono ya adquirido, con carácter previo, le vale. Lo que ya no se va a poder es adquirir abonos mañana al precio, ni títulos de transporte, al precio que tenían con las bonificaciones", indicó.

Bonificaciones al bus

Asimismo, el tumbamiento del decreto también afecta al precio de los billetes de las líneas gallegas de bus, tanto urbano como interurbano. Hasta el momento, el Gobierno asumía el 30% del importe y la Xunta el 20%. En este sentido, el Ejecutivo autonómico asumirá la parte que correspondía a la Administración central hasta enero: "Ata o final deste mes a Xunta mantén a bonificación da tarifa do 50%".

Para viajar en bus entre Vigo y A Coruña, el precio del billete en efectivo está fijado en 14,55 euros. Con la tarjeta de transporte -la manera que hay de beneficiarse del descuento- el importe baja a 6,55 euros.

En cuanto al futuro, la Consellería de Presidencia , Xustiza e Deportes es tajante. "En calquera caso, tanto se o Ministerio soluciona a súa parte da bonificación como se non, desde febreiro, como xa anunciara a Xunta, está garantida a bonificación do 20% que lle corresponde ao Goberno galego durante 2025 e ata a implantación da Área de Transportes de Galicia, que suporá estender a toda a comunidad as bonificacións das que gozan as áreas de trasporte metropolitano", apostilla el gabinete. "Agardamos que nestes días o Goberno transmita certezas ás persoas usuarias do transporte público e non as utilice dentro das súas batallas partidistas". Actualmente, el billete sencillo cuesta 1,55 euros en área metropolitana; con la tarjeta de trasporte de la Xunta, el precio disminuye hasta los 0,45 euros.

Trasporte interurbano

En cuanto al trasporte interurbano, la Xunta aplica actualmente varias rebajas que se mantendrán en los próximos meses: "A redución do 10% sobre a tarifa en efectivo; descontos adicionais do 15% a usuarios recorrentes e ata o 50% a familias numerosas, así como transbordos gratuítos dentro das áreas de transporte metropolitano; e ata 60 viaxes gratis ao mes para menores de 21 anos coa Tarxeta Xente Nova e para maiores de 65 coa tarifa +65".