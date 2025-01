Temporal en A Coruña y Galicia: la Xunta amplía la alerta roja en la costa coruñesa hasta el martes

La cadena de borrascas no da tregua a Galicia. La Xunta mantiene activada hoy la alerta roja por temporal costero en el litoral de A Coruña, con nivel naranja en el resto de la costa gallega, y esta tarde el Gobierno gallego ha anunciado que se amplía esta alerta roja por temporal costero para mañana y el martes al sudoeste de A Coruña y al litoral de la provincia de Pontevedra.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta roja estará activa desde esta tarde en el noroeste y oeste de A Coruña por mar combinada con olas de hasta 12 metros y se prolongará hasta primeras horas del martes, 28 de enero.

Mientras, en el sudoeste de A Coruña y el litoral de Pontevedra se prevé que el temporal costero de nivel rojo comience en el mediodía de mañana extendiéndose también hasta el martes por mar combinada con olas de hasta 10 metros.

Estas zonas permanecerán hasta mañana a mediodía en alerta naranja y desde ese momento pasarán la roja y quedará solo en nivel naranja a Mariña lucense, por vientos de fuerza 8 y mar combinada del oeste-noroeste con olas de hasta siete metros.

RACHAS DE MÁS DE 160 KM/H

Meteogalicia informaba ya a primera hora de este domingo de que en zonas de Galicia se habían registrado rachas de viento de más de 160 km/h, casi huracanadas.

Advierte también de la necesidad de tomar precauciones ante la intensificación de las rachas de viento a partir de las 15.00h. Las rachas huracanadas y la lluvia dejan hasta primera hora de esta tarde casi 200 incidencias en las cuatro provincias, con A Coruña como la más afectada. Además de retrasos y cancelaciones en los aeropuertos, Renfe ha anunciado la suspensión de los servicios de media distancia en Galicia.

En A Coruña, los bomberos han tenido que acudir hoy de madrugada, sobre las 05.30 horas, a la calle Archer Milton Huntington para retirar una rama de un árbol de unos 6 metros de largo que se encontraba en la vía pública. Y en el parque Adolfo Suárez, en Visma, el aseo público ha quedado tumbado presumiblemente por la acción del viento.

Aseo público tumbado por el viento en el parque Adolfo Suárez de Visma. / LOC

Sobre las 10.30 horas los bomberos coruñeses también se han desplazado a la calle Suevia para saneamiento de una fachada por el riesgo en un día de temporal como el de hoy. A mediodía, sobre las 12.10 horas, también han acudido a la calle Victoria Kent pala la comprobación de elementos en fachada. Alrededor de las 15.00 horas los bomberos han tenido que desplazarse hasta la ronda de Monte Alto para revisar un tejado y sobre las 15.30 horas han acudido a la calle San Carlos y la avenida Domingo García Sabell para, primero, asegurar elementos de una fachada y, después, realizar una intervención en postes y cableado. A lo largo de esta tarde los bomberos también han atendido incidencias en la avenida Fernández Latorre, las calles Franxa, San Sebastián, Camino del Carmen, avenida del Metrosidero y las calles Santa Teresa y Tabernas.

Y en Oleiros cuatro bomberos del servicio municipal de Emerxencias trabajaron esta mañana para retirar una antena con riesgo de caer a la vía pública en la calle Rosalía de Castro a la altura del número 233.

Emerxencias de Oleiros retira una antena en la calle Rosalía de Castro por el temporal de este domingo 26 de enero. / Emerxencias Oleiros

Durante la mañana los efectivos del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Oleiros también acudieron a retirar un árbol con riesgo junto a la escuela de danza y atendieron caídas de árboles en las calles Justicia, Espoz y Mina, República de Uruguay, y Ras.

Efectivos de Emerxencias de Oleiros retiran ramas en la avenida Valle Inclán. / Emerxencias Oleiros

En Culleredo, un turismo colisionó contra un árbol que ocupaba parcialmente la calzada.

Carlos Pardellas

No solo el litoral estará en alerta. También se activará el nivel naranja por viento en A Coruña y en A Mariña lucense y por fuertes lluvias en zonas de A Coruña, Ourense y Pontevedra. Meteogalicia apelaba en las últimas horas en sus redes sociales a extremar la precaución por la adversa situación con fuertes lluvias y viento.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la alerta roja se iba a activar de madruga afectando al afectará al noroeste y oeste de A Coruña por vientos del sur-sudoeste fuerza 8 arreciando a fuerza 9 y mar combinada del oeste-noroeste con olas de hasta 10 metros. Esta alerta roja por temporal costero se mantendrá también mañana lunes.

Por otra parte, en A Mariña y en el noroeste de A Coruña se activó esta madrugada la alerta naranja por rachas de vientos de 100 kilómetros por hora de sur-sudoeste.

El nivel de aviso también es naranja en el interior de A Coruña, en el noroeste y sur de Ourense y en el interior y en la zona del Miño de Pontevedra por precipitaciones acumuladas de 80 milímetros en 12 horas que pueden alcanzar los 100 litros en 24 horas.

La Secretaría para el Deporte de la Consellería de Presidencia ha suspendido hoy la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior de 15 ayuntamientos de A Mariña y en 38 del noroeste de A Coruña por la alerta naranja por viento. También se suspende toda la tarde en 33 ayuntamientos del litoral de Pontevedra; 22 ayuntamientos del oeste y sudoeste de la provincia de A Coruña; así como 19 ayuntamientos de la montaña de Ourense.

La Xunta y la central del 112 en Galicia apelan a la prudencia y piden a la ciudadanía precaución ante la complicada situación por una situación atmosférica muy desapacible.

CASI 200 INCIDENCIAS EN GALICIA

La borrasca 'Herminia' sigue dejando incidencias en Galicia, que en la jornada de este domingo registró 187, vientos de más de 160 kilómetros por hora y problemas en el transporte. Según ha informado el 112 Galicia, los incidentes contabilizados no representaron una situación grave para los personas, pero destaca que en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) voló una marquesina de unos tres metros e impactó contra un vehículo. Del suceso no hubo que lamentar heridos.

En Pol (Lugo), en la LU-750 un vehículo colisionó contra un árbol que obstaculizaba la circulación por completo y el suceso se saldó sin heridos.

De esta forma, en donde más actuaciones se registraron fue en la provincia de A Coruña (94), seguida de Lugo (52), Pontevedra (28) y Ourense (13). En cuanto al tipo de incidencia gestionada, destaca la presencia de árboles y ramas en las carreteras (98), objetos en as vías (21) y la presencia de cables (18).

Asimismo, la central de emergencias atendió 13 incidencias por derrumbes y los efectivos actuaron en 17 intervenciones para evitar daños mayores.

TRENES SUSPENDIDOS

Ante los efectos meteorológicos adversos, Renfe ha comunicado la suspensión de los servicios de Ancho Métrico en Galicia, en líneas de media distancia, a partir de las 15.00h. Tras la alerta roja difundida por la Aemet en la cornisa atlántica, Renfe no realizará transporte alternativo para este servicio a partir de las 15.00 horas en la zona de Galicia. El servicio de Ancho Métrico discurre entre las estaciones de Ferrol y Ribadeo.

Por otra parte, y ante las alertas meteorológicas emitidas por la Aemet, Renfe suspendió a primera hora de la mañana, la circulación de trenes

de Media Distancia en el trayecto A Coruña- Ferrol, realizando el trayecto por carretera entre ambos puntos. En total se vieron afectadas siete

circulaciones. Media Distancia Ferrol 8.40- A Coruña 09.56; Media Distancia A Coruña 12:05 - Ferrol 13:25 ; Media Distancia Ferrol 14:40

- A Coruña 15:58 ; Media Distancia A Coruña 15:04 – Ferrol 16:24; Media Distancia Ferrol 17:37 – A Coruña 19:00 ; Media Distancia A Coruña

18:32 – Ferrol 20:08 y Media Distancia Ferrol 20:33 - A Coruña 21:51. Los trenes afectados esta tarde, suprimidos de origen a destino son:

Media Distancia Ferrol 15:30 – Oviedo 23:05 y Media Distancia Oviedo 14:18 – Ferrol 21:44. Tren Media Distancia Ferrol 19:05- Ribadeo 22:15 y el Media Distancia Ribadeo con la salida a las 15.00 horas y llegada a Ferrol a las 18.10h.

El resto de los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia circulan con normalidad, según informa Renfe.

VUELOS CANCELADOS

La borrasca 'Herminia' ha provocado cancelaciones y desvíos de varios vuelos en los tres aeropuertos de Galicia y también ha ocasionado retrasos en el tráfico aéreo. En el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, tres vuelos tuvieron que ser cancelados y uno desviado.

Las fuertes rachas de viento motivaron el desvío de tres vuelos y la cancelación de otros siete en el aeropuerto de Vigo. La imposibilidad de tomar tierra en el aeropuerto de Peinador conllevó a que tres vuelos tuviesen que regresar a Madrid.

En Santiago, un total de seis vuelos se vieron desviados y las condiciones meteorológicas han ocasionado diferentes retrasos en el transito aéreo.

ALERTA ROJA Y PLAN INUNGAL

Las condiciones meteorológicas siguen siendo complejas y, a partir de las 18.00 horas de este domingo, el litoral norte de la comunidad estará en alerta roja por mar combinado del noroeste con olas de 8 a 10 metros, aumentando temporalmente de 10 a 12 metros.

Por su parte, MeteoGalicia pide a la ciudadanía extremar las precauciones por el viento a partir de las 15.00 horas de esta jornada. Todo ello, al esperarse rachas por encima de los 100 kilómetros por hora y ante la mala visibilidad en todo el litoral entre A Guarda y Ribadeo.

La Xunta ha activado el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) sobre el seguimiento de los ríos debido a posibles desbordamientos puntuales de sus cursos. Actualmente, la estación de Oitaven (Soutomaior) y la del Lérez (Pontevedra) registran en estos momentos un nivel superior a los límites de seguimiento establecidos.

RACHAS DE VIENTO Y PRECIPITACIONES ACUMULADAS

Hasta el momento la racha de viento más fuerte se registró en Punta Candieria (A Coruña), a las 08.40 horas de esta jornada, al alcanzar los 162.5 km/h.

En cuanto al acumulado de precipitaciones, el municipio coruñés de Santa Comba llegó a los 110.3 litros por metro cuadrado. Por su parte, el mercurio se desplomó hasta los -2º en Cabeza de Manzaneda (Ourense), la temperatura más baja.

PROBLEMAS EN EL TRANSPORTE

La condiciones meteorológicas adversas derivadas de la borrasca 'Herminia' han afectado al servicio de trenes media distancia que cubre el trayecto A Coruña-Ferrol, que se encuentra suspendido.

De esta forma, los trenes afectados son: 2682 MD A Coruña 12.05 - Ferrol 13.25; 12683 MD Ferrol 14.40 - A Coruña 15.58; 12684 MD A Coruña 15.04 - Ferrol 16.24; 12685 MD Ferrol 17.37 - A Coruña 19.00; 12690 MD A Coruña 18.32 - Ferrol 20.08; y 12687 MD Ferrol 20.33 - A Coruña 21.51.

El tráfico aéreo también se vio perjudicado con varios vuelos derivados y otros salieron con retrasos. Además, el transporte de ría desde Moaña o Cangas hasta Vigo quedó cancelado, debido a las malas condiciones meteorológicas, hasta nuevo aviso.

La provincia de A Coruña es hasta ahora la más perjudicada, con un total de 32 incidencias, Lugo registró 22 y, a continuación, se sitúa Pontevedra (4) y Ourense (3). Asimismo, entre los ayuntamientos más afectados de la provincia de A Coruña se encuentra Ordes, Santiago de Compostela, Culleredo, con tres y dos incidencias respectivamente. En Lugo, el más afectado fue Burela (4) y Cervo (3). Por su parte, en Pontevedra ciudad los efectivos gestionaron dos incidentes y en la provincia de Ourense, solo registraron una afectación, los ayuntamientos de Boborás, Ourense y San Cibrao das Viñas.

La mayor parte de las incidencias estuvieron realcionadas con la caída de árboles y ramas en las carreteras, que sumaron un total de 36 casos.

Los afectivos actuantes también tuvieron que intervenir en 11 veces para retirar objetos que invadía las vías y realizaron cuatro acciones preventivas para eliminar posibles riesgos derivados de las condiciones meteorológicas.

Entre los incidentes más destacados, se encuentra la caída de un árbol sobre un coche en la LU-122, en la parroquia de Crecente. Del suceso, que se produjo sobre las 04.55 horas de este domingo, solo hay que lamentar daños materiales.

En la DP-1914, a su paso por el ayuntamiento de Tordoia, un conductor colisionó contra un árbol. El impacto no causó daños personales. También en Culleredo, un turismo colisionó contra un árbol que ocupaba parcialmente la vía.

En el municipio lucense de Burela, en la Avenida de Arcadio Pardiñas, el fuerte viento desprendió varias chapas de un tejado que acabaron sobre las vías del tren. Por ello, la circulación ferroviaria fue interrumpida en el tramo afectado.

Por su parte, el transporte de ría desde Moaña o Cangas hasta Vigo quedó cancelado, debido a las malas condiciones meteorológicas, hasta nuevo aviso.

EL TIEMPO EN GALICIA MAÑANA

Mañana lunes se espera que la borrasca «pierda poco a poco la intensidad» y que se aleje de Galicia, aunque MeteoGalicia mantiene la alerta máxima en la costa coruñesa por fuerte oleaje y naranja en el resto del litoral gallego por mar de viento. Asimismo, estarán en alerta amarilla por nieve el sur de Ourense y la montaña de Lugo.