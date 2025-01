Aumentan los delitos de sextorsión y la estafa del 'hijo en apuros': así puedes evitarlos

La Policía Nacional de Galicia alerta del incremento de la estafa del “hijo en apuros” y de delitos de sextorsión, que consiste en simular un encuentro a través de internet, con intercambio de vídeos, para luego exigir a la víctima un pago por no difundirlo entre sus contactos. También destacan la existencia de organizaciones criminales dedicadas a la prostitución y al proxenetismo que siguen un “modus operandi” similar. Los clientes contactan para contratar un servicio de índole sexual y comienzan a recibir mensajes de supuestas mafias que realizan amenazas de todo tipo para exigir el pago por servicios que no se prestaron. Las amenazas van desde causarles lesiones o incluso la muerte a la divulgación entre sus contactos de que han utilizado servicios de índole sexual. Ante la proliferación de estos delitos, la Policía Nacional recomienda no proporcionar datos personales, cerrar los perfiles en redes sociales únicamente a contactos conocidos, no realizar pagos ni ceder ante chantajes ni amenazas y ponerse en contacto con la Policía para denunciar los hechos.

Estafa del ‘hijo en apuros’

A través de whatsapp, los delincuentes establecen contacto con la víctima haciéndose pasar por su hijo o hija desde un número diferente para trasladar el mensaje de que este ha perdido el móvil o no tiene batería. A continuación, solicitan un bizum o transferencia de forma inmediata para hacer frente a un problema urgente.

Para evitar ser víctima de estos delitos, la Policía Nacional recomienda poner en duda cualquier mensaje, llamada de teléfono o whatsapp que se reciba desde un número distinto al de familiar que teóricamente se pone en contacto. También piden sospechar de cualquier solicitud urgente de dinero y disponer de una palabra o frase de seguridad con el entorno más cercano, como hacer una pregunta que el familiar sabría responder en cualquier situación.