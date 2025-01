Esquerda Unida, sorprendida por la detención de Xabier Ron

En un comunicado enviado a los medios, Juanjo Rodríguez, secretario de Organización e Finanzas de Esquerda Unida, ha valorado la detención de Xabier Ron en el marco de una investigación iniciada por la Guardia Civil y que implica a una menor. Exmiembro de la Ejecutiva de Esquerda Unida, donde ejerció la responsabilidad de Secretario de Movementos Sociais y coordinador comarcal en Compostela, desde Esquerda Unida han querido aclarar que actualmente "non forma parte de ningún órgano de dirección de Esquerda Unida, polo menos desde hai oito anos".

La organización del partido ha querido desvincularse del histórico militante del Partido Comunista de Galicia, dos veces candidato a la alcaldía de Santiago por IU, que, aseguran, "os últimos anos non tivo contacto con Esquerda Unida". Asímismo, apuntan que "non pertence a ningún órgano de dirección de Izquierda Unida, circunstancia que pode ser corroborada consultando a web oficial de Izquierda Unida, onde se listan as persoas que forman parte da dirección federal".

Xabier Ron fue elegido diputado en el Parlamento de Galicia en 2012 a través de la coalición Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), que encabezaban Yolanda Díaz, que entonces también militaba en IU, y Xosé Manuel Beiras.

La organización federalista, republicana y de izquierdas ha valorado su detención asegurando que la reciben "con sorpresa", y tras defender "a presunción de inocencia como principio fundamental do Estado de dereito" manifiestan su confianza "en que a Garda Civil continúe coas súas investigacións, garantindo a seguridade da comunidade no caso de que se teña cometido algún delito".