La Guardia Civil detiene al exdiputado de AGE Xabier Ron, candidato a la alcaldía de Santiago, por un caso que implica a una menor

Esquerda Unida ha remitido en un comunicado en relación al arresto del exparlamentario:

«Xabier Ron non forma parte de ningún órgano de dirección de Esquerda Unida, polo menos desde hai oito anos. Ademais, nos últimos anos non tivo contacto con Esquerda Unida. Do mesmo xeito, non pertence a ningún órgano de dirección de Izquierda Unida, circunstancia que pode ser corroborada consultando a web oficial de Izquierda Unida, onde se listan as persoas que forman parte da dirección federal.

Por outra banda, recibimos con sorpresa a nova da detención de Xabier Ron. Asumimos a presunción de inocencia como principio fundamental do Estado de dereito e confiamos en que a Garda Civil continúe coas súas investigacións, garantindo a seguridade da comunidade no caso de que se teña cometido algún delito».