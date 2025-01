La ejecución pendiente del Corredor Atlántico: 3.300 millones hasta 2030

El Corredor Atlántico ferroviario estará listo en 2030, en el horizonte temporal que marca la Unión Europea. Así lo sostuvieron el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el comisionado del corredor, José Antonio Sebastián, en una reunión ayer en Bergondo (A Coruña) con agentes sociales y económicos y la Xunta para informar del estado de desarrollo del proyecto. Y no solo quedarán concluidas las obras de la llamada red básica (cuyo plazo expira en 2030 por ser prioritaria), sino también otras de la red global (2050). Para alcanzar este objetivo, la inversión prevista es de 5.373 millones de euros, de los que 2.100 ya estarían ejecutados, por lo que en siete años el Estado tendrían que gastar otros 3.278 millones. Algo que Santano y Sebastián ven posible y a lo que se han comprometido.

«En el horizonte de 2030 si no está terminado, estará muy, pero muy avanzado», dijo el secretario de Estado. «El ritmo de licitación, adjudicación y ejecución es el adecuado para cumplir con la UE y finalizar el Corredor Atlántico en 2030», terció posteriormente el comisionado.

El Corredor Atlántico es más que la conexión ferroviaria por toda la cornisa oeste de la UE para potenciar el transporte de mercancías, pues también incluye carreteras y puertos y hasta navegación de cabotaje, pero el tren es la gran apuesta de la UE por la movilidad sostenible que representa.

En mayo del pasado año, el Ministerio de Transportes presentó en A Coruña el anticipo del plan director que deber recoger con detalla las obras con su inversión asociada y el calendario. Ayer volvió a reunirse con actores empresariales y políticos para informar del desarrollo de las intervenciones y poner en marcha el grupo de trabajo comprometido en mayo para agilizar las inversiones.

Tampoco se presentó el plan director, pero Sebastián informó de la marcha de las obras, si bien el grado de detalle no fue, para nada, del agrado de la Xunta. Además, las grandes cifras tampoco coincidieron con las anunciadas hace ocho meses.

El desarrollo del Corredor se divide en tres escenarios temporales: la red básica debe estar operativa en 2030; la básica ampliada, que incluye el AVE Vigo-Oporto, en 2040; y la global, en 2050. Tres horizontes que además determinan el grado de prioridad de acceso a la financiación europea. Sobre la red básica, una línea que, en el caso de las mercancías, arranca en A Coruña y pasa por Vigo, Ourense y Monforte ante salir hacia Ourense y para los viajeros usa el eje Santiago-Ourense hacia la Meseta, la inversión total asignada es de 4.832 millones de euros. Incluye actuaciones como la salida sur de Vigo, la variante de Ourense para el AVE o el desdoblamiento de la vía de alta velocidad entre Zamora y Lubián —cuyas obras empezarán este año—, además de la reforma de todo el trazado desde Vigo hasta Ourense por la línea del Miño.

Según los datos aportados ayer, ya están acabadas actuaciones por importe de 1.951 millones de euros, pero quedarían por ejecutar 2.881 millones, de los que 1.562 están todavía en fase de planificación (no movilizado) mientras los restantes 1.319 estarían en proyecto o realizándose (movilizado).

Obras complementarias

A esta partida se sumaría otra de 541 millones perteneciente a actuaciones complementarias que el calendario europeo sitúa en 2050. Pero el Gobierno quiere adelantar los plazos y se compromete a terminarlas también para 2030. Es la reforma de la línea A Coruña/Ferrol-Lugo-Monforte para dar una salida a las mercancías del norte de Galicia sin tener que bajar hasta Vigo.

De estos 541 millones, ya estarían ejecutados 145 y faltarían, por tanto, 396,5 millones.

Junto a la programación de la red básica, la inversión pendiente de ejecutar asciende, así, a 3.278 millones. La financiación no parece un problema. «Vivimos el mejor momento que ha vivido el Corredor Atlántico», indicó Sebastián al aludir a la equiparación con el Mediterráneo, con una partida de 1.648 millones de euros de los presupuestos prorrogados de 2023 y los 2.478 del Plan de Recuperación.

En esta línea, el secretario de Estado de Transportes afirmó que España está haciendo «un esfuerzo en infraestructuras gigantesco» al precisar que en el conjunto del Corredor Atlántico se llevan invertidos 35.000 millones de euros (en toda España) y que faltan 14.110, lo que ve factible en el tiempo que queda por delante.

Una incógnita que queda por resolver es si España se pasará al ancho internacional, lo que en el caso de Galicia obligaría modificar toda su red interior. Santano explicó que hay un plazo de dos años por delante para presentar a la UE una estrategia sobre esta migración dado su altísimo impacto económico y que a día de hoy no hay tomada decisión alguna. Portugal ya ha decidido que seguirá con el ancho ibérico, lo que condiciona el ancho de vía en Galicia.

Refriega pública entre la Xunta y el Ministerio de Transportes en un acto institucional

Los actos institucionales no suelen ser escenario de discusión entre los representantes de las administraciones. Pero ayer, el de Bergondo (en el Pazo de Mariñán) sí lo fue cuando el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que tiene las competencias en movilidad, pidió la palabra para ‘abroncar’ al Ministerio de Transportes por la falta de información sobre el desarrollo de las actuaciones en el Corredor Atlántico, la carencia a estas alturas del plan director , la ausencia de un interlocutor con Renfe o la demora en la creación del grupo de seguimiento, con presencia de la Xunta, para supervisar las intervenciones, tal como se había comprometido el Gobierno en mayo del pasado 2023 en A Coruña. «En la filosofía es difícil no estar todos de acuerdo, pero ocho meses después no hay nada. Falta mucha concreción y seguimos haciendo la misma reclamación que llevamos haciendo en los últimos meses. Nosotros lo que seguimos pidiendo al Ministerio de Transportes y hoy [por ayer] al secretario de Estado es que se nos traslade al detalle el plan director», espetó el conselleiro de Presidencia, sentado en primera fila entre los invitados. Obviamente, la intervención de Diego Calvo disgustó a los altos cargos del Gobierno. «Puede haber más concreción, sí, pero esto no es una reunión filosófica y tampoco debemos convertirla en una pugna política, porque si tenemos discrepancias entre las administraciones, que son de tipo institucional, las resolvemos entre nosotros», replicó el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. También le censuró que en la anterior reunión, en Santiago, el conselleiro desvelara el contenido de las conversaciones confidenciales con Portugal en las que el país luso admitía que la conexión por AVE con Vigo no sería posible hasta 2032. «No te voy a recodar lo que dijiste, pero todo tiene sus consecuencias», advirtió.

Ninguna empresa gallega apuesta por la autopista ferroviaria

Junto al Corredor Atlántico hay otro desarrollo que en Galicia carece de interés. Son las autopistas ferroviarias, que requieren un tipo de tren específico que permite subir, sin descargar, los remolques con el objeto de sacar camiones de la carretera y potenciar el transporte ferroviario. Para ello, se tienen que modificar los gálibos (altura) de determinaos pasos y túneles. Pero según reveló el comisionado a modo de regañina, ninguna empresa de Galicia ha solicitado recurrir a esta modalidad que sí ha hecho, por ejemplo, Zara entre Algeciras y Zaragoza.