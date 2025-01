Estudiantes de la Escuela Náutica de Ferrol, en huelga por el mal estado de la comida

Los alumnos de la Escuela Náutica de Ferrol están en huelga hoy para protestar por el mal servicio que les presta la cocina del centro, en el que desayunan, comen y cenan. Los estudiantes se quejan de que un día de esta semana les dejaron sin desayunar, de que las cenas están cocinadas por la mañana, recalentadas y que se las sirven malas condiciones y de que, cuando llegan al comedor por las mañanas, están sin recoger los servicios de la cena.

Los estudiantes tienen la obligación de recoger sus bandejas y colocarlas en unas estanterías, como en los restaurantes de comida rápida, aunque, como favor hacia el personal de cocina, últimamente también tiraban los desperdicios y trataban de colocar los platos, los cubiertos y los vasos separados. Ese esfuerzo no se les recompensó con una mejora del servicio, ya que, según explican los afectados, ha ido a peor, hasta el punto de dejarlos sin desayuno.

Los alumnos se han quejado en varias ocasiones al centro y a la Consellería do Mar para que esta situación se solucione, aunque, por ahora, no ha sido así, por lo que han decidido protestar con pancartas y sin acudir a clase. Este diario se ha puesto en contacto con la Xunta para conocer su versión, aunque todavía no la ha comunicado.

Los estudiantes se quejan de que durante un mes les estuvieron sirviendo la comida en platos de cartón porque se había roto el lavavajillas y de que están pagando por un servicio que no están recibiendo.

Los estudiantes se concentraron ante la escuela con pancartas en las que se podían leer lemas como: "Por unha comida digna, non máis ceas recalentadas, por unha dieta equilibrada, por que todos os traballadores do centro teñan dereito a comer no comedor"; "Por unhas comidas en mellores condicións, pagamos por un bo servicio" o "Dirección, solución ou dimisión". Incluso hubo quien se lanzó a pedir colaboración al chef Alberto Chicote, con una pancarta que decía: "Pesadilla en la cocina [en referencia al programa televisivo del cocinero] en la Escuela Náutica de Ferrol. Chicote, axuda".