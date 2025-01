Se abre un debate entre las ciudades de A Coruña y Lugo y las respuestas son de lo más variopintas: "Viví en los dos y..."

A Coruña es una de las ciudades más elogiadas en los últimos tiempos. Su amplia oferta de ocio, su costa, su gastronomía o sus gentes son factores que visitantes y recién aterrizados valoran muy positivamente.

No obstante, las buenas palabras dirigidas a la ciudad de A Coruña no quieren decir que el resto de urbes gallegas no ofrezcan también un alta calidad de vida. Ciudades como Vigo, Lugo, Ourense o Pontevedra son también señaladas como núcleos en los que merece la pena quedarse a disfrutar.

Sin saber si por motivos personales o mera curiosidad, la usuario de 'Threads' @co.ris abrió un debate que alcanzado una gran repercusión: "Abro debate: ¿preferiríais vivir en Lugo o en Coruña".

Aspectos a favor de A Coruña

Plaza de María Pita / TURISMO.GAL

De las casi 100 respuestas, la mayoría, aunque no tan apabullante como muchos creerían, argumentó a favor de A Coruña. Los factores que más destacaban el mar y la mayor oferta de ocio. "Esa pregunta... con todo mi respeto a Lugo pero Coruña es otra cosa, solo el mar ya son 100 mil mini puntos a favor", comentó @ameirama72.

Comentario de ameirama72 / THREADS

"Coruña tiene mar... con eso está todo dicho 🙂", añadió josepin1972, destacando uno de los factores principales que habían también utilizado otros usuarios para valorar A Coruña por encima de Lugo.

Aspectos a favor de Lugo

Ciudad de Lugo / TURISMO.GAL

Sin embargo, muchos usuarios defendieron a la ciudad amurallada y la destacaron por encima de la herculina. "Lugo, sin duda. Todo cerca. Ordenado y limpio. Los mejores vinos y tapas. ¿Qué más se puede pedir?", respondió @vero.armestro a la publicación de @co.ris.

La tranquilidad y la mejor organización de la ciudad, al ser más pequeña, fueron los argumentos principales de los usuarios que eligieron Lugo. "Lo malo es que no tiene mar, pero he vivido allí 1 año y volvería sin pensarlo", compartió @martola_sc ante los que reflejaban el mar como la principal diferencia.

"Viví en las dos y..."

No faltaron al convite los que han experimentado lo que es vivir en ambas ciudades, pero parece que ni eso genera concordia. "Viví en las dos y yo prefiero Lugo sin duda. Si te gusta el estilo de vida más movido mejor es Coruña pero si quieres tener tranquilidad y todo cerca pues Lugo", puso @napalmgz compartiendo su experiencia en ambas ciudades.

Sin embargo, @javimegar vivió en ambas ciudades y tiene un pensamiento totalmente opuesto: "He vivido en Lugo y vivo ahora en Coruña. Claramento no echo de menos Lugo".

Comentario de rober.30 / THREADS

Como bien dice rober.30 en otro comentario, depende de tus preferencias personales: "Depende de lo que quieras, Coruña es más grande y por lo tanto más gente y más tráfico, por el contrario Lugo es más pequeña y con menos oportunidades".