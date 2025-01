¿Por qué ha aparecido una playa de Porto do Son llena de pulpos?

El arenal de una playa del Concello de Porto do Son ha aparecido este miércoles repleto de pulpos. ¿La razón? Probablemente debido al oleaje y a las fuertes corrientes producidas por el tren de borrascas que esta semana han sacudido Galicia.

Este inusual acontecimiento ha sido recogido en un vídeo que el pescador e 'influencer' Rogelio Santos, ha compartido con sus miles de seguidores en redes sociales. Como bien apunta este creador de contenido, "é certo que antiguamente os grandes temporais podían botar a terra crebas, pedazos de madeira e peixes grandes, como sanmartiños ou congrios, que a xente recollía por terra, tal como me contou sempre miña nai", pero la estampa que este marinero se encontraba hace dos días en Porto do Son lo sorprendía hasta a él.

Santos se topó con multitud de algas arrancadas por el mar tras el paso de las borrascas Eowin, Herminia e Ivo, algo común después de varios días de temporal... lo que no es tan normal es encontrar numerosos pulpos entre ellas, desperdigados a lo largo de toda la playa: "Destacar o acontecido en Porto do Son, onde o mar botou á praia moitos polbos no medio das algas arrancadas polo mar. Probablemente o feito de que foran polbos pequenos, algo atípico nesta época do ano, a salinidade, as corrientes, se os pillou en pouca profundidade de forma inesperada ou a magnitude do oleaxe e do vento durante varios días seguidos pudo contribuir a este evento insólito", señala en su publicación.

En todo caso, Rogelio ha advertido también a sus seguidores de los peligros que puede tener el consumo humano de estos cefalópodos, por lo que ha recalcado que "ao non saber as causas da morte destes polbos a ciencia certa, recomendo á xente, máis alá de tallas, que non os colla para comer".