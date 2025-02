El Bloque propone cambiar el Estatuto para establecer un cupo gallego

Si no es a través de un pacto político, que sea a través de una propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía. El BNG trabaja en una nueva vía para lograr uno de sus objetivos políticos: que Galicia suscriba un concierto económico con el Gobierno central, emulando a Euskadi y Navarra, y tener así «la llave de su dinero». La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, avanzó ayer esta nueva estrategia de su formación tras reunirse en el Parlamento con el grupo de trabajo económico de la formación. El camino elegido es presentar una proposición de Lei Orgánica de Reforma do Estatuto e implantación do concerto económico, un modelo consistente en que Galicia recaudaría y gestionaría todos los impuestos en la comunidad y aportaría a la Administración central una cuota por los servicios prestados.

Pontón alegó que el Consello de Contas cifra en 1.534 millones el déficit anual del actual sistema de financiación, si bien expertos como los integrantes del Foro Económico de Galicia consideran a Galicia beneficiaria del modelo actual y que un cupo gallego la perjudicaría por el envejecimiento de su población.

El debate se ha vuelto a abrir tras el acuerdo entre el PSC y ERC para que la Generalitat recaude y gestione el 100% de impuestos en su territorio, abone un canon por los servicios que presenta la Administración central y pague también una cuota de solidaridad, lo que derivó en catalogar esta ruptura del modelo actual como «concierto solidario».

Pontón alerta del riesgo de exclusión de Galicia. «No puede ser la única nación que quede fuera de la soberanía fiscal y financiera, imprescindible para mejorar la vida de los gallegos y gallegas», expuso la líder nacionalista.