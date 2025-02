El Concello de Cariño, gobernado por el PP, retira a Manuel Fraga del callejero del municipio

Manuel Fraga dejará de tener presencia en el callejero de la localidad coruñesa de Cariño, gobernada en minoría por la alcaldesa del PP, Ana María López. Así lo aprobó este jueves el Pleno municipal, compuesto por once ediles, tras una moción presentada por el BNG "en cumprimento da Lei de Memoria Democrática" para sacar el nombre del político vilalbes de una de las avenidas principales del concello. La iniciativa salió adelante con seis votos a favor -tres de los nacionalistas más tres del PSdeG- frente a cuatro abstenciones del PP. Aunque los populares cuentan con cinco concejales en la corporación, a la votación no asistió una edila de la agrupación. Cuestionado por EL CORREO GALLEGO, medio del mismo grupo que LA OPINIÓN A CORUÑA, el grupo popular de Cariño no ha querido hacer declaraciones al respecto.

La moción, que se apoya en la Ley de Memoria Democrática y varias sentencias del Tribunal Supremo, también prevé sacar a Manuel Fraga del CEIP de Cariño que lleva su nombre. Además, la iniciativa de los nacionalistas también incluye un cambio para otra calle del municipio; la de Prudencio Landín Carrasco, alcalde de Pontevedra durante el régimen de Franco.

En detalle, la actual Avenida Manuel Fraga es una de las arterias principales del entorno marítimo de Cariño. Empieza justo donde acaba la céntrica Avenida de la Constitución y termina, tras medio kilómetro de recorrido, en el espigón del puerto cariñés.

Precedentes

No es la primera vez que Manuel Fraga acaba siendo eliminado del espacio público de un municipio gallego. Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en el 2007 y su trasnformación en el 2022 a la llamada Ley de Memoria democrática, el nombre del fundador del Partido Popular, expresidente de la Xunta y ministro con Franco ha sido removido de algún elemento urbano de más de un concello en los últimos años. En el 2020, el gobierno local de Cedeira, gobernado por el socialista Pablo Moreda, sacó al político vilalbés de una calle de la localidad y lo sustituyó por "de la Fraternidad". El regidor alegó que el nombramiento de la vía se produjo “en la época en la que desempeñaba un cargo en el franquismo”.

Otra de las mayores pólemicas con la representación de Manuel Fraga en los concellos fue hace ocho años en Cambados, cuando el cuatripartito conformado por PSdeG, BNG, Somos Cambados y Cambados Pode retiró en 2017 una estatua del expresidente de la Xunta, puesta en los jardines del Pazo de Torrado por el Partido Popular en el año 2012 para honrar "su labor" en la promoción y mejora del sector del albariño en la comarca de O Salnés.