Galicia, una cantera de mujeres emprendedoras pero aún desconocidas

La brecha entre hombres y mujeres en el ámbito emprendedor se ha reducido con el paso de los años, pero ellas a día de hoy representan el 17% frente a más del 80% que llevan nombre masculino. “Vamos poco a poco, pero estamos a años luz de Brasil, Países Escandinavos o Estados Unidos. Ahí, lo llevan en el ADN”, reconoce Teresa Alarcos, presidenta y fundadora de W Startup Community e impulsora, junto con un equipo promotor gallego comprometido con la innovación y el emprendimiento femenino, de la 9.ª edición de Inspiring Women Leaders in the Digital Era: Building the Future of Humanism & Tech. Más de 300 participantes de varios países, incluyendo emprendedores, inversores, representantes de parques tecnológicos, pymes, corporaciones y académicos, dieron ayer el pistoletazo de salida a este congreso internacional que continuará hoy y que convertirá la ciudad de A Coruña en epicentro del liderazgo femenino en industrias digitales. De Galicia, Alarcos asegura que ya tiene un gran cantera de mujeres emprendedoras, pero aún desconocida. De ahí la importancia de este evento para darse a conocer y ponerlas en contacto con inversores.

Junto a Teresa Alarcos, esta edición ha sido impulsada desde Galicia por Pilar Vila, experta en ciberseguridad y CEO de Forensic & Security; Noela Burés, fundadora de Qualinnova y experta financiera; y Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaria en Informática de Galicia (CPEIG) y del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática de España. Este equipo ha trabajado para que Galicia se convierta en epicentro del liderazgo femenino en tecnología, conectando a empresarias, inversores y profesionales de la innovación con redes globales de financiación y emprendimiento.

Este encuentro, consolidado como un referente para profesionales, emprendedores e inversores, brindará una oportunidad para analizar los desafíos y posibilidades que trae consigo la era digital. Además, se explorará la intersección entre tecnología y humanismo con el objetivo de fomentar un futuro más inclusivo y sostenible. Fundado por Teresa Alarcos, este congreso internacional se ha convertido en una de las citas más influyentes en liderazgo femenino e innovación. El foro conecta talento, inversión y tecnología para generar impacto social y económico.

Serán siete mesas redondas en las que se analizarán los desafíos y las oportunidades del emprendimiento femenino, el uso de la inteligencia artificial, la ciberseguridad , quantum, la sostenibilidad y el liderazgo inclusivo y las necesidades de inversión para lanzar proyectos emergentes. “Se necesita una inyección de capital grande para crecer”, advierte Alarcos, quien se marca como objetivo en este congreso dar visibilidad al talento disruptivo femenino y ponerle en contacto con inversores. “Se trata de divulgar los nuevos usos de la tecnología disruptiva para —destaca— mejorar procesos de negocios, para quitar esos miedos y ver los beneficios”

El congreso nació con la misión de dar visibilidad al talento innovador femenino, inspirar nuevas vocaciones en tecnología y unir iniciativas locales e internacionales con el mismo propósito. Además de ser un espacio de aprendizaje y debate, esta edición se convierte en una plataforma única para hacer negocios, conectar con inversores y transformar ideas en proyectos reales.

Alarcos reconoce que es un sector “bastante masculino”. Por ello quieren divulgar sus proyectos, que inspiran a las siguientes generaciones. “Si hoy se dice en casa, ‘quiero emprender’, es como si escucharan que dices ‘me voy a ir a Saturno con una nave espacial. Culturalmente en nuestro país, parece una locura. Pero si es tu propósito y tu vocación hay que ir a por ello”, resalta la promotora del congreso. Cuando organizan charlas en los colegios, según comenta, los adolescentes se quedan sorprendidos. “Son ámbitos desconocidos; eso tiene que ver con la cultura de nuestro país y de otros muchos más. No ocurre como en Brasil, Países Escandinavos o Estados Unidos. Ellos lo llevan en el ADN”, detalla la presidenta y fundadora de W Startup Community.

Durante los dos días del congreso, se reunirán altos directivos, inversores y emprendedoras, incluyendo, entre otros, José María Galofré, CEO de Volvo Car España; Beatriz Mato Otero, consejera ejecutiva en Greenalia; Cristina Carrascosa, abogada especializada en blockchain y CEO de ATH21; Yael H. Oaknin, cofundadora de TokenCity, experta en tokenización; Luz Usamentiaga, directora de Regulación y Sostenibilidad en MasOrange y presidenta de la Fundación Euskaltel; Patricia González, Manager de Xtech Investment; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia; Frederic Fernández, cofundador y CMO de Dextools.

Por primera vez, el evento incluirá una sesión de pitch de startups, donde emprendedoras podrán presentar sus proyectos ante inversores y fondos de capital. Este espacio está diseñado para facilitar la financiación de ideas innovadoras y acelerar su crecimiento en el mercado.

Suscríbete para seguir leyendo