Un migrante argentino confiesa lo que más echaba de menos de Galicia tras pasar las vacaciones en su tierra: "Los argentinos me van a 'funar' por esto"

Tomigagna6 está de vuelta. Tras sus vacaciones en Argentina, el joven camarero ha reconocido sentir 'morriña' de Galicia y animarse incluso a enumerar las cosas que más ha echado de menos. "Los argentinos me van a 'funar' por esto", comentó en referencia a que podría ser una información que podría no gustar a sus compatriotas.

"Después de un mes en Argentina, hay tres cosas que extrañé de España un montón, osea, me dolía de lo que lo extrañaba", contextualizó antes de entrar en materia, aunque con una bandera blanca ante lo que podía pasar: "Obviamente amo mi país y amé estar en Argentina, pero si viniste a España alguna vez o viviste un tiempo en España, hay cosas que te gustan o te enamoran de España".

Las tres cosas que un joven argentino más echo de menos de Galicia en sus vacaciones en Argentina

"La tapa o el pincho, que justamente es algo que viene para acompañar la bebida: un jamoncito, pancito, papas fritas... Lo que sea. Por si eres argentino y estás viendo este vídeo y no lo sabes. En Argentina en muy pocos lugares me pusieron algo para picar y la verdad que no estaba ni bueno, o sea, hasta el maní estaba malo. Para eso me tomé mucho fernet y me olvidé", señaló sobre las tapas de los bares, una de las cosas que más echó de menos Galicia.

"Segunda cosa que extrañaba mucho de España aunque no lo crean: la crema de orujo. No les voy a mentir. A la tarde, tomarse una copita de crema de orujo para mí es lo mejor. No sé si es el mejor hábito, pero me encanta eso de España. En Argentina no existe la crema de orujo. Intenté buscar el Baileys para suplantarlo, pero no hubo forma", comentó sobre la segunda cosa que más echaba de menos de Galicia.

"Y por último, lo comunicativo que es el español. Siempre se habla de que los europeos esto, los europeos lo otro, pero el español es súperabierto. Por poner un ejemplo, la zona de Churruca (zona de fiesta de Vigo) es todo gente en la calle tomando algo y la mayoría tienen muy buen rollo a la hora de comunicarse", confesó para concluir un vídeo en el que expresó las tres cosas que más echaba de menos de Galicia durante sus vacaciones en Argentina.