A Deputación inxecta 10,8 millóns ao Barbanza

A Deputación da Coruña inicia o ano cun investimento histórico na comarca de Barbanza través do Plan Único (POS+2025), que destina 10.816.565 euros á zona. Esta cifra supón un incremento do 72% respecto ao orzamento inicial do ano pasado, converténdose no maior investimento desde a creación do plan en 2017.

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, xunto á deputada de Plans, Cristina García, visitou este luns o Concello de Ribeira, onde foron recibidos polo alcalde, Luís Pérez, e os membros da corporación municipal. Desde a súa posta en marcha, o Plan Único leva mobilizados preto de 89,5 millóns de euros na área de Barbanza, permitindo financiar 587obras e numerosos servizos públicos e programas sociais.

Formoso destacou que «estamos ante o Plan Único co maior orzamento inicial da historia da Deputación», subliñando a súa importancia para que os concellos, independentemente do seu tamaño, poidan executar proxectos clave en infraestruturas, servizos municipais e benestar social.

«Falamos de mellora de rúas e espazos públicos, de servizo de axuda no fogar para os maiores, de novos espazos culturais e deportivos ou de escolas infantís», sinalou, antes de definir o Plan Único como «o baluarte do financiamento de servizos públicos e un piar básico de investimento dos concellos da provincia».

Tamén puxo o foco no impacto do aumento dos custos nos servizos municipais e na falta de apoio da Xunta , «que obriga ás administracións locais a asumir competencias autonómicas sen o financiamento axeitado». Mentres o Fondo Galego de Cooperación Local «destinou 116 millóns aos 313 concellos de toda Galicia, a Deputación investiu o ano pasado máis de 100 millóns só nos municipios coruñeses. Este 2025, a Deputación investirá máis nos concellos da provincia Coruña que a Xunta en todos os concellos de Galicia», afirmou.