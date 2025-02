Koufie, marinero del ‘Pitanxo’: «Hablo con ellos todos los días»

«Justicia» y «verdad» fueron las principales reivindicaciones del homenaje a las víctimas del Villa de Pitanxo, que el 15 de febrero de 2022 dejó en las aguas de Terranova, Canadá, la vida de 21 tripulantes de este pesquero con base en Marín. En el tercer aniversario del siniestro, el paseo Alcalde Blanco acogió un homenaje al que asistieron familiares, vecinos y representantes de todas las instituciones públicas y partidos políticos. También acudieron los representantes de la Armada y el cónsul general de Perú, nacionalidad de varios de los fallecidos en esta tragedia.

«Seguimos vigilantes porque queremos que se haga justicia», advirtió la portavoz de las familias, María José de Pazo, quien entregó a Samuel Kwesi Koufie, uno de los tres supervivientes de la tragedia y testimonio de lo que allí ocurrió, la medalla que en Canadá recibieron de la vicegobernadora general de Terranova y Labrador, Joan Marie Aylward. Es una medalla —dijo De Pazo a Kwesi— «a lo que debe ser una persona, que reconoce tu valentía. Tus compañeros te estarán siempre agradecidos». «Algún día llegará esa sentencia justa y ellos y nosotros podremos descansar en paz», deseó.

Kwesi intervino para decir que «yo no espero ninguna medalla; tengo que aceptarla, pero esta medalla no tenía que ser para mí, tenía que ser para mis compañeros, porque en el momento en que yo no podía hacer nada, ellos también estaban allí para ayudarnos; ellos también me protegían a mí para que yo no muriera». En unas emocionadas palabras añadió que «aunque no los pueda ver, yo hablo con ellos todos los días».

Al acto acudió el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, junto al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Respecto al proceso judicial, que se encuentra en fase de instrucción, Blanco señaló que está «cerca de cerrarse», ya que se trata de una investigación «compleja». También asistieron al acto de ayer el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, el secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, así como la eurodiputada del BNG Ana Miranda y la senadora nacionalista Carme da Silva, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana.

El Templo Nuevo de Marín acogió una misa funeral por los fallecidos en el Villa de Pitanxo, que ofició el obispo emérito de Tui-Vigo, Luis Quinteiro. Al igual que antes se reclamó en el acto civil celebrado en el Paseo Alcalde Blanco, también en la eucaristía el obispo demandó «que haya justicia» para las víctimas del naufragio y sus familiares. «Los habéis llorado con la esperanza de que las cosas vayan haciendo justicia», recordó.