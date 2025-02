Una joven cubana que ahora reside en Carballo tiene clara cual es su ciudad favorita de Galicia: "El lugar donde me gustaría vivir"

Hace ya dos años desde que Anita Mateu llegó a Galicia, concretamente desde un noviembre de 2022 en el que su vida cambió. "A partir de ahora, Anita va a estar viviendo en Galicia, España. Este va a ser mi nuevo hogar", confesó a través de un vídeo en su canal de Youtube en el que cuenta con casi 500.000 seguidores.

La joven voló directamente a España desde Cuba para acomodarse en Galicia y luchar por un futuro próspero, algo que como comenta en numerosos vídeos estaba muy difícil en su país natal. Desde entonces, Anita ha ido narrando su experiencia en Carballo, en la provincia de A Coruña, lugar desde el que trabaja como autónoma.

Con ánimo de llegar a más seguidores, la influencer cubana cuenta con más redes sociales además de su canal de Yotube, como, por ejemplo, una cuenta de Tiktok. Fue en un vídeo de esta última red social a partir de la cual confesó su ciudad favorita de Galicia: "He visitado bastantes ciudades de Galicia, pero mi favorita es A Coruña".

#BótalleAzucre, el "reto gallego" de Anita Mateu

Vista aérea de A Coruña / CARLOS PICALLO

Anita Mateu cuenta con un bonito proyecto en gallego. Como comentamos anteriormente, la joven cubana cuenta con presencia en diversas redes sociales y en Tiktok ha decidido iniciar un proyecto llamado #BotalleAzucre, en el que tratará de hablar gallego durante 100 días seguidos con el objetivo final de terminar dominando un poco mejor el idioma.

A través de esta cuenta, también narra numerosas curiosidades y vivencias que le ocurren en su día a día en Galicia. Fue en uno de estos últimos vídeos en los que confesó su ciudad favorita: "No sé si les he comentado, pero yo vivo en Carballo, que es como la capital de Bergantiños. Me he aprendido algunas ciudades y he visitado bastantes, pero mi ciudad favorita es A Coruña. Me encanta A Coruña, es como: necesito vivir ahí en algún momento. Es el lugar donde me gustaría vivir más adelante".