La Federación de Caza: «No es procedente proseguir con la emergencia cinegética»

Los cazadores gallegos federados no son proclives a la extensión de la caza sin límite del jabalí más allá del próximo domingo. Así lo expresa en declaraciones a este diario Luis Fidalgo, presidente de la Federación Galega de Caza: «De un modo general, pensamos que no es procedente proseguir en estos momentos con la emergencia cinegética, no siendo en algunos lugares donde se justifique una verdadera necesidad».

Fidalgo destaca que los cupos se han alcanzado en prácticamente todos los tecores. En su opinión, la respuesta de los cazadores durante los últimos años a la situación de emergencia cinegética decretada por la Administración ha sido «muy buena», aunque considera que en esta última ocasión la declaración llegó «algo tarde».

El presidente de los cazadores gallegos cree que la emergencia cinegética no se debe prolongar más allá en el tiempo, «excepto en lugares que específicamente lo necesiten», ya sea bien porque el número de accidentes en esa zona es alto o porque no se han conseguido los cupos de capturas.

Más allá de la cuestión de la idoneidad de extender la medida, los cazadores denuncian que su colaboración para el control de la población del jabalí lleva tiempo siendo más «una labor social» que una mera actividad cinegética. La prolongación de los periodos de caza conllevan más gastos de transporte, veterinarios y de munición y, por ello, recientemente demandaron a la Xunta «un gesto» con el colectivo, como la gratuidad de las licencias de caza, así como la exención de tasas y matrículas de los tecores.