La Xunta se abre a extender la caza sin límite del jabalí más allá de este domingo

El próximo domingo finalizará el periodo de emergencia cinegética decretado el pasado mes de octubre por la Xunta con el objetivo de controlar la población del jabalí en 260 concellos de la comunidad, que abarcan aproximadamente el 85% del territorio. Una medida que da luz verde a los cazadores para la caza sin límite de estos animales y que el Ejecutivo gallego sopesa estos días extender en el tiempo.

Según han confirmado fuentes de la Consellería de Medio Ambiente a este diario, esta medida se planteará en la reunión que mantendrá el próximo martes 25 el grupo de trabajo para el control del jabalí. Un equipo en el que están presentes —además de la Dirección Xeral do Patrimonio Natural, dependiente del departamento que dirige Ángeles Vázquez— representantes de las administraciones titulares de las diferentes carreteras (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Axencia Galega de Infraestruturas), Guardia Civil de Tráfico y Seprona, las consellerías de Sanidade y Medio Rural, la Fegamp y la Federación Gallega de Caza, además de los sindicatos y organizaciones agrarias Unións Agrarias, Asaga y Sindicato Labrego Galego.

Allí se pondrá sobre la mesa la posibilidad de extender esta medida de carácter excepcional —y provisional—, complementaria a la caza reglada y que busca agilizar la aplicación de las medidas de control de la población de jabalí en las zonas en las que existe en una mayor incidencia. Más allá de la consulta en este órgano, será la Consellería la que finalmente deba tomar una decisión y especificar el horizonte temporal al que extiende esta nueva emergencia cinegética.

Lo cierto es que el tiempo apremia. Desde el próximo mes de marzo y hasta finales de junio, se entrará en la época de mayor sensibilidad para las especies silvestres, entre ellas el jabalí, ya que coincide no solo con su periodo de reproducción, sino también con la época de siembra. Una etapa en la que los daños causados por estos animales en los cultivos pueden ser críticos para la producción.

La actividad cinegética logró reducir la población del jabalí en 18.283 en el curso 2023/2024, en la misma proporción de temporadas anteriores. La Xunta ha intentado poner en marcha otras medidas para el control de la población, como la colocación de jaulas trampa en lugares estratégicos frecuentados por el jabalí en las ciudades y municipios donde la caza no está permitida. Sin embargo, su efectividad es muy reducida, en parte debido al interés que provoca en la población, que se acerca, graba y deja olor humano, provocando que los jabalíes terminen por no acercarse. Un claro ejemplo de la falta de efectividad de estas jaulas se encuentra en O Grove, donde el Monte Central de A Toxa lleva más de cien días cerrado después de que el pasado mes de noviembre un jabalí atacase a dos personas. Se instalaron varias gayolas para cercar al animal, pero hasta el día de hoy no han tenido éxito.

Competencias en los viales

La necesidad de controlar la población de esta especie, que durante el pasado año dañó una superficie en la comunidad de aproximadamente 2.800 hectáreas, se hace especialmente visible cuando en las últimas semanas se han sucedido varios accidentes de tráfico causados por la irrupción de estos animales en la carretera.

En este sentido, la Axencia Galega de Infraestruturas está impulsando la instalación de vallas reforzadas en las nuevas carreteras con tramos de mayor riesgo, como la autopista Ferrol-Vilalba (AG-64). Además, prueba otras medidas pioneras en calzadas de su titularidad, como los ensayos con orina sintética de lobo como repelente de estos animales o la instalación de prismas reflectantes para evitar la presencia del animal al paso de los vehículos de noche.

Sin embargo, los casos recientes más importantes se han producido en la AP-9. Fuentes de la Administración autonómica defienden que, del mismo modo que la Xunta en sus vías, Audasa debería poner medidas encima de la mesa para garantizar la seguridad de sus usuarios e impedir, en la medida de lo posible, la entrada de jabalíes en la calzada.

