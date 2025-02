Un migrante argentino explota por difícil que le resulta encontrar trabajo en Galicia: "Lo que más me revienta es..."

Todos los que alguna vez hayan pasado por el proceso de buscar empleo saben que no es una tarea sencilla. Preparar un curriculum atractivo, hacerte perfiles en diferentes redes de búsqueda de empleo y someterse a entrevistas y procesos de selección infinitos son algunos de los pasos que hay que seguir para intentar conseguir un trabajo.

Un joven argentino residente en Galicia se encuentra en ese proceso. Tras dejar su trabajo como camarero, ha decidido dar un cambio a su carrera profesional buscando un nuevo empleo y después de varios días de búsqueda ha querido compartir una reflexión.

"Me tiene harto", confiesa. "Tenemos que tener un curriculum para poder encontrar trabajo y te tienes que descargar diferentes aplicaciones como 'InfoJobs', 'Job Today', 'Linkedin'... hacerte un perfil aparte y describirte y añadir tu curriculum", comenta.

Un joven argentino explica qué es lo que más le molesta de buscar empleo

"Otro día más siendo desempleado en España. Estoy tirando currículums por todos lados. Oficialmente este es mi descargo de estar tirando currículums por internet. Ya me tiene harto", iniciaba desahogándose en el vídeo. "Además del CV, hay que tener carta de presentación, todo lo posible. Y ya está. Te armaste 80 perfiles, ya contaste todo lo que hiceste, pero si tienes poca experiencia la cagaste", siguió explicando.

"Luego hay algunas candidaturas que tú ingresas y en vez de dejar que te inscribas, te redireccionan a otra página y te tienes que volver a hacer otro perfil y subir tu perfil. Por favor, ya no quiero hacerme más perfiles", confiesa.

Pero lo que más le molesta no es eso: "Eso no es lo que más me revienta. Cuando tienes que poner la ubicación de donde estás, en qué país te encuentras... Andas como boludo buscando la E de España, porque yo vivo en España, tengo el móvil en español, tengo toda la aplicación en español, pero vos tenéis que poner Spain, con S, o sea... España, chabón, estoy en España. Ahí tienen mi descargo. A seguir buscando trabajo.".