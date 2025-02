Os edís expulsados dan a batalla co PSdeG e non descartan a vía xudicial

Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro e Marta Álvarez mantéñense firmes no seu posicionamento dende que a dirección local do PSdeG lles abriu expediente a finais de xaneiro por non respectaren a disciplina do partido. Non só van recorrer a súa expulsión ante a Comisión Federal de Ética e Garantías do PSOE e non descartan levar a resolución pola vía xudicial, senón que deseminten que o cese da súa militancia se deba a «reiteradas faltas de disciplina» e aseguran que o expediente se abriu «por non asistir a unha reunión nula de pleno dereito».

A que así falaba era a edil Mila Castro en relación coa convocatoria realizada por Sindo Guinarte 72 horas despois de que a dirección local decidise que debera ser el o voceiro do grupo municipal, ante a suspensión de militancia do portavoz actual, Gonzalo Muíños. Castro convidou a aqueles membros do partido «que falan de indisciplina» a que «soliciten os expedientes» e puntualizou que o recurso de Gonzalo Muíños á súa suspensión achegaba «máis de 60 probas documentais».

Castro foi rotunda ao afirmar «temos que repetir ata a saciedade que non houbo ningunha indisciplina e por máis que se repita unha mentira non se transforma en verdade» e tamén ao puntualizar que a orixe desta crise, que se fiou á desobediencia de non absterse e votar a favor da ordenanza das VUT, se resolveu «cun simple apercibimento, e dúas das persoas afectadas eran Sindo Guinarte e Marta Abal». Cuestión esta última coa que quixo deixar clara «a dobre vara de medir» no PSdeG.

Denuncia de «brutalismo»

A concelleira Mercedes Rosón manifestou os apoios da veciñanza e doutros membros do partido que están a recibir e asegurou que «a percepción da militancia e dos veciños» ante a situación que atravesan Muíños, Castro, Álvarez e a propia Rosón é de «inquedanza ante a desproporción deste trato inédito». A edil insistiu en que a súa expulsión «non responde a un conflito de intereses persoais, só a mover os cimentos do resultado electoral para que entrasen outros» na Corporación local.

Unha afirmación que tamén fixeron os outros tres concelleiros. Gonzalo Muíños fixo referencia explícita ás «ofertas para comprar a nosa vontade» e indicou que do que se trataba era de conseguir as súas dimisións «para que entrase na corporación Aitor Bouza», secretario xeral en Compostela.

Sempre fieis ao seu argumento de que deben «respectar o mandato representativo», aseguran agora que as presións para que deixasen as súas actas comezaron «ao día seguinte de perdermos as eleccións», en 2023. Mila Castro afirmou que «tentaron usurparnos as nosas competencias e retirarnos do debate público» dende ese momento, polo que «isto da expulsión xa estaba decidido». Decisión a priori pola que a edil volveu apelar «aos máximos organismos do PSOE», coma xa fixera en xaneiro buscando a complicidade de Besteiro —cuxa carreira política estivo interrompida sete anos—. Un mes despois, os catro concelleiros expulsados non teñen dúbidas á hora de afirmar que o secretario xeral dos socialistas galegos os «decepcionou».

Desminten as palabras de Bernardo Fernández

A concelleira Marta Álvarez, como xa contara en xaneiro, lembrou que a ela se lle pediu a dimisión e desmentiu as palabras do secretario provincial do PSdeG, Bernardo Fernández. «Dixo que Gonzalo Muíños ofrecera dimisións, iso é falso, Gonzalo non ofreceu a miña dimisión, esixíronlla». Álvarez, asegurou que dende a dirección do partido se utilizou a relación persoal entre ela e Muíños para presionar o voceiro. «Que o señor Fernández fale das reunións que houbo e que conte as veces que pediu a miña dimisión», reclamou.

Álvarez pediu «respecto como compañeiros» e advertiu que «non imos permitir que sigan contando mentiras sobre nós» para insistir unha vez máis en que «somos socialistas». Como tamén o son os dous dos seis edís sen expediente, Sindo Guinarte e Marta Abal, sobre os se falou na rolda, entre outras cousas, arredor da votación dos orzamentos no vindeiro pleno. Neste punto, Muíños defendeu que hai un acordo asinado e Rosón deixou no aire que «outra cousa é o que fagan Guinarte e Abal, nós respondemos por nós».