Primer asalto para discutir la financiación autonómica

El Gobierno central y las comunidades autónomas se reunirán esta semana en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Ministerio de Hacienda planteará su propuesta de condonación de la deuda, mientras que los ejecutivos regionales intentarán vincularlo con la reforma integral del sistema de financiación autonómica y recuperar los anticipos de las entregas a cuenta que fueron tumbados con el decreto ómnibus.

La convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera es un compromiso que adquirió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con los líderes autonómicos en la Conferencia de Presidentes de Santander. Su intención era reunirlo en el mes de enero, aunque finalmente se celebrará a finales de febrero, un mes después de lo previsto.

La previsión del Gobierno era hablar únicamente en este CPFF sobre la condonación de la deuda que pactó el PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez. En este acuerdo, se hacía referencia a una quita del déficit que tiene Cataluña con el Estado de hasta el 20%, que podría ser aplicable al resto de comunidades que lo desearan.

Sin embargo, los gobiernos autonómicos presionan para incluir el debate de la reforma del sistema de financiación autonómica, con la intención de que Hacienda reactive el cambio del modelo y reúna al comité de expertos para hacer una propuesta con la que empezar a trabajar. Así que puede resultar clave para iniciar una reforma que lleva pendiente desde 2014, cuando caducó el actual modelo. Pero está por ver si el Gobierno acepta meterse de lleno en la negociación o solo toca la condonación de la deuda.

El Gobierno propone una quita similar a la que pactó con ERC para Cataluña, que sería del 20%, aunque todavía falta por conocer el planteamiento concreto de cómo se materializaría y el porcentaje preciso de este perdón del déficit que tienen las comunidades con el Estado.

Sin embargo, la mayoría de comunidades autónomas, sobre todo del PP, desdeñan el planteamiento de una condonación de la deuda porque creen que es una «falacia» ya que sería pasar ese déficit de una administración autonómica a la Administración General del Estado (AGE) y, según exponen, no repercutiría en los ciudadanos.

La Xunta afronta el consejo con la principal reivindicación de una revisión del sistema que tenga en cuenta el sobrecoste que implican para la comunidad gallega factores como la dispersión y el envejecimiento. En concreto, demanda unos 500 millones más del Estado.

Sin embargo, fuentes de la Consellería de Facenda explican a Europa Press que en la convocatoria, recibida a mediodía del pasado viernes, no está previsto abordar la renovación del sistema de financiación autonómica. Lamenta que suceda esto y «sí se vaya a tratar la quita de la deuda, que interesa a los socios de Sánchez pero no a Galicia, que no tiene un problema de deuda porque es una de las comunidades menos endeudadas».