Retornado y ganadero: de Venezuela a Galicia

Es un camino de ida y vuelta el que ha recorrido el ganadero Maik Rober Paladino, venezolano de 43 años e hijo de gallega e italiano que un día decidieron emprender una vida al otro lado del Atlántico. Hace cuatro años que decidió cruzar el océano de nuevo, pero en la dirección inversa con su familia y su madre que —lamentablemente— moriría solo dos meses después de aterrizar en su Galicia natal.

Pero ni los azotes del destino ni la dureza del camino le han amilanado. Maik Rober se ha convertido en un abanderado de la ganadería en Quintela de Leirado, pequeño municipio de Ourense, donde gestiona una explotación junto a su esposa e hija pequeña, aunque sus hijos mayores, de 22 y 18 años, también colaboran ocasionalmente. Trabajan en los terrenos públicos en usufructo de una aldea modelo. Con más de 146 cabras, 12 vacas mestizas, caballos y burros, el día a día es intenso. «Queremos enfocarnos en la producción láctea, aunque ahora mismo vendemos animales a particulares, restaurantes y al matadero», explica Maik mientras trabaja. Este ganadero autónomo, compagina la gestión de su cabaña ganadera con un segundo trabajo repartiendo butano por la comarca de Celanova. Y este incansable esfuerzo permite a su familia seguir adelante, aunque reconoce que «no da para vivir solo de la explotación».

Pese a los obstáculos y a quienes lo tildaron de «loco» por su ambición de emprender en el sector, saca su tesón a relucir. La ganadería siempre fue su verdadera pasión. «Ya me dedicaba a eso en Venezuela. Tenía 120 hectáreas, pero mejor no me preguntes... porque lloro», reconoce con nostalgia. La oportunidad de regresar al campo surgió en Leirado, a donde llegó gracias a un tío y donde un terreno baldío parecía el lugar perfecto para reiniciar. «Cuando dices que vas a emprender y que el proyecto tiene que ver con la ganadería, te llaman loco», comenta Maik. De hecho, su familia le aconsejó buscar un empleo estable. «Vengo del sueño americano, quiero trabajar por mi cuenta, así que aquí estoy», defiende.

Tal cual. Cada día, reparte butano por las mañanas y se convierte en ganadero por las tardes. Eso sí, empezó con 10 ovejas y hoy ha logrado multiplicar su rebaño. Los animales pastan libremente sin estabulación, como parte de un modelo sostenible que aprovecha los recursos naturales de la Galicia interior. Y Mike forma parte de una aldea modelo, un proyecto impulsado por la Xunta que permite el alquiler de tierras abandonadas para su explotación agrícola. La vida de esta familia de retornados está marcada por el sacrificio y las raíces. Comentan con orgullo que su esfuerzo está inspirado en quienes trabajaron duro antes, al otro lado de Galicia. «Ellos no tuvieron ayudas ni subsidios, y aún así salieron adelante», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo