La Xunta desprecia la quita de deuda del Estado: «Es un negocio ruinoso»

Ante la reunión clave hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se discutirá y votará la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, la Xunta anticipó ayer los detalles por los que votará en contra de la propuesta del Ministerio de Hacienda. «Es un negocio ruinoso», expuso el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el Parlamento ante una pregunta del PP. Para el Ejecutivo autonómico, la propuesta es «perjudicial» para la comunidad aunque el Estado asuma 4.010 millones de euros de su deuda porque, según las cuentas de la Xunta, supondría una carga financiera para Galicia de 597 millones más, ya que parte de la deuda autonómica total pasaría a ser del Estado y no de cada comunidad, y eso equivaldría a que cada gallego tendría que asumir, en el plano teórico, 220 euros adicionales por ese débito.

Sin embargo, que hoy se vote en contra no significa que una comunidad no pueda beneficiarse en el futuro de la quita. Para que salga adelante la propuesta de condonación, al Gobierno le basta con que una comunidad vote hoy a favor en el CPFF, dado que el voto de Moncloa equivale el 50%. Pero lo que plantea el Ministerio de Hacienda —para intentar romper las filas del PP— es que posteriormente cada autonomía tenga que pronunciarse sobre si acepta o rechaza la condonación. Así que hoy se podría votar en contra y más adelante cambiar de opinión y aceptar que el Estado asuma parte de la deuda autonómica.

Pero esto no sucederá hasta dentro de unos meses, por lo que los barones del PP, que hoy rechazarán en bloque los planes de Hacienda, tienen cierto margen de plazo por delante antes pronunciarse definitivamente: no será hasta después de ratificarse la propuesta en el Congreso. Tras este trámite, los presidentes autonómicos ya sí deberían negarse o solicitar formalmente esas quitas. Por eso, la dirección nacional del PP no puede garantizar que todas sus autonomías se mantengan firmes en el rechazo a la condonación.

Pese a que hay por delante unos meses para tomar la decisión final, fuentes de la Xunta aseguraron ayer que el presidente gallego, Alfonso Rueda, permanecerá inamovible y que no recurrirá a la condonación ni ahora ni en el futuro. «Porque para nada conviene a Galicia», como sostuvo el conselleiro de Facenda. Lo que explicó con datos para justificar que la quita es un «negocio ruinoso» para la comunidad es que supondría en realidad «asumir casi 600 (597) millones de euros más de deuda» para Galicia.

Según indicó, aunque la condonación reduciría la deuda autonómica en 1.477 euros por habitante, habría que «asumir la estatal», que asciende a 1.699 euros por habitante, «por lo que se incrementaría en 220 euros para cada gallego».

Este argumento se sustenta en que aunque la deuda autonómica total sea la misma, la Xunta carga a los gallegos la que asumirá el Estado, que son unos 83.000 millones de euros que, de otra forma, se distribuirían —en el plano teórico, porque los fondos salen de los presupuestos— entre los habitantes de cada territorio autonómico.

El conselleiro también puso el foco en la no actualización de las entregas a cuenta para el año 2025, puesto que «está suponiendo un gran perjuicio económico para Galicia, aún superior al del ejercicio pasado». Así que en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, además de votar contra la propuesta de quita, reclamará la puesta al día de las cantidades que transfiere el Estado a Galicia y la apertura del proceso de negociación de la financiación autonómica.

Sobre las entregas a cuenta, advirtió de que la cifra de referencia que emplea el Gobierno central no es, ni siquiera, las entregas a cuentas actualizadas en septiembre de 2024, sino las iniciales de ese año. Así, el ejercicio pasado la comunidad gallega tuvo que hacer frente a costes financieros de más de 10 millones de euros. La situación se está repitiendo este año, con el que la cantidad podría llegar a los 14 millones al final de año. El motivo es porque se están transfiriendo cada mes 127 millones menos de lo estipulado, por lo que la Xunta tiene que acudir a créditos para cubrir ese agujero y luego pagar los intereses de ese préstamo.

La oposición denuncia la «traición a Galicia» y la «equivocación» del PPdeG

BNG y PSOE cargaron con rotundidad contra la postura de la Xunta y del PP por su rechazo a la condonación de la deuda. La califican de «equivocación» y de tener su justificación en una actitud de «servilismo» al PP nacional, sin considerar los intereses que pueda tener la comunidad autónoma.La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió a Alfonso Rueda que rectifique, ya que de no hacerlo supondría renunciar a 4.000 millones de euros solo por «sumisión» y «servilismo» al PP. La oferta del Gobierno central implica «una reducción de la deuda del 33 %» para la comunidad gallega y rechazar esto sería «un disparate» y una «traición a Galicia» que «nadie entendería», censuró.«¿De verdad que la sumisión y el servilismo del señor Rueda al Partido Popular de Madrid puede llegar al extremo de que quiera hacer que Galicia pierda 4.000 millones de euros que podría destinar a la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda?», cuestionó a líder de la oposición.«Cualquiera que tenga una hipoteca y que su banco le ofrezca una reducción del 33% de su deuda lo firma en el primer minuto», sentenció Pontón. Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, situó al presidente de la Xunta como «el único» gallego que se opone a que el Estado perdone una deuda de 4.000 millones de euros a Galicia, con los que «podrían hacerse muchísimas cosas, y todas ellas buenas».Besteiro le ofreció un «curso básico de economía gallega», al preguntar que «¿si a usted le condonan, le perdonan un 30 % de la deuda que tiene diría que sí o que no?» y contestar, a renglón seguido, que mientras «nueve de cada diez gallegos» dirían que sí, «solo hay uno que dice que no», que es el presidente de la Xunta, «que se equivoca totalmente».