El Gobierno aprueba la condonación de la deuda pese al plantón de las autonomías del PP

El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la condonación de parte de la deuda autonómica, pero lo hizo en un escenario inesperado, porque antes de llegar siquiera a debatir la quita, las comunidades del PP se levantaron del pleno y lo abandonaron. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, fue el encargado de pedir la palabra, expresar su rechazo al orden del día y anunciar que todos los consejeros del PP se iban de la sala. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó de «histórica» la reunión, tanto por «la valentía» de la propuesta del Gobierno, como por «la deslealtad inédita» de los consejeros del PP, a los que acusó de «dejación de funciones sin precedentes» por marcharse.

El PP había avanzado por activa y por pasiva su posición en contra, pero no había anticipado en ningún momento cuál iba a ser su reacción en el órgano encargado, entre otros asuntos, de aprobar la condonación de 83.000 euros de deuda autonómica —de ellos, 4.010 correspondientes a Galicia—. Su voto no era necesario, pues al Gobierno le bastaba con que solo una comunidad apoyara su propuesta, que no es de aplicación inmediata pues necesita ser tramitada como ley orgánica en el Congreso y en el Senado.

Y para intentar resquebrajar la unidad de acción del PP, el Gobierno ha planteado la quita de tal forma que cada comunidad tendrá que pronunciarse formalmente para rechazarla o aceptarla.

Se llevaba poco más de media hora de reunión cuando Miguel Corgos tomó la palabra. En ese momento se comenzaba a discutir el quinto punto del orden al día, referido al impuesto a la banca. No se había hablado todavía de la condonación. El conselleiro de Facenda expresó su rechazo tanto al contenido como a las formas de Consejo de Política Fiscal y Financiera por estar, a su juicio, tratando asuntos que no corresponden a ese órgano y anunció que se iban.

Corgos da explicaciones

Salieron entonces los 14 cargos populares (de Galicia, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla).

El propio Corgos explicó decidieron retirarse cuando en el Consejo «se empezó a tratar temas que son impropios» de este órgano y ya fueron aprobados por las Cortes, mientras que no se abordan, recriminó, temas urgentes como la reforma de la financiación autonómica.

Hablaron otros consejeros que justificaron el plante al entender que la reunión era una «trampa» del Ejecutivo. Sí aprobaron los primeros puntos del orden del día y la elección de una vicepresidencia del CPFF, precisamente, para Miguel Corgos. Pero no quisieron quedarse al reparto de la recaudación del impuesto a la banca y la condonación de la deuda autonómica.

Las comunidades del PP registraron además un escrito para la ministra de Hacienda en el que rechazan de forma «unánime» la condonación, que tildan de decisión «arbitraria y discriminatoria», y reclaman la reforma de la financiación autonómica o la actualización de las entregas a cuenta, además de pedir al Gobierno «volver al respeto y a la lealtad institucional» entre las administraciones y paralizar «cualquier avance hacia la independencia fiscal» que reclama Cataluña.

Pese la ausencia del PP, la condonación inicia ahora su tramitación, «una medida inédita que va a beneficiar a todas las comunidades del régimen común al mejorar su posición financiera y facilitar su acceso a los mercados», indicó la ministra de Hacienda al terminar.

Para María Jesús Montero, la actitud del PP incurrió en una gran irresponsabilidad por irse sin votar. «Los responsables públicos tenemos la obligación de representar a nuestros ciudadanos, esto ha sido una dejación de funciones. Nunca antes los consejeros autonómicos, fuera del color político que fuera el Gobierno de España, se habían ausentado de este consejo, renunciando a su responsabilidad», reprochó.

«Es la gota que colma el vaso de la irresponsabilidad del PP, pero cada vez sorprende menos, porque Feijóo lleva años pidiendo la reforma del modelo de financiación, pero luego rechaza la propuesta del presidente Sánchez de abordar este asunto en una mesa entre ambos partidos», añadió.

