Aragón no se cierra a la quita y Rueda evita ser tajante: «Vamos por partes»

Un día después del plante de los consejeros de PP a la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para escenificar su rechazo a la condonación de la deuda, por considerar que se trata de una concesión caprichosa al independentismo catalán a cambio de garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, ya afloran algunas grietas en la unidad de acción del Partido Popular. El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), sostuvo ayer que la quita es una «trampa», pero no descarta acudir a ella a expensas de si se aprueba la ley y después de «leer la letra pequeña». Y en Galicia, Alfonso Rueda, aunque reprueba la propuesta de Hacienda, tras ser preguntado directamente evitó aclarar si renunciará a la condonación cuando se ratifique definitivamente.

«Vamos por partes», dijo en declaraciones a los medios en A Laracha (A Coruña), antes de poner el foco en lo sucedido en la jornada del miércoles, cuando las comunidades del PP abandonaron el CPFF y reiteraron su desacuerdo con la quita y el pacto con ERC.

Unas horas antes, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ya anticipaba que el rechazo a la condonación —que para Galicia significará que se traspasen al Estado 4.010 millones de deuda pública— no es tan categórico como se ha dado a entender en los últimos días. La postura por parte de las comunidades del PP no es tan férrea como se traslada desde la dirección nacional del partido.

Preguntado en una entrevista en TVE si Galicia rechazaría la quita, el conselleiro eludió pronunciarse bajo el argumento de que por ahora es solo una propuesta y no existe una condonación como tal, en alusión a que todavía tiene que tramitarse como ley orgánica.

Se le volvió a preguntar por la postura de Galicia en el caso de que la quita fuera adelante y se aprobara definitivamente, ante lo que Miguel Corgos no cerró la puerta. «Cuando llegue el momento... depende... lo decidiré a la vista del texto correspondiente y de lo que implica; ahora no lo puedo decidir, no lo sé», respondió el conselleiro.

Tal como se ha planteado la condonación por la que el Estado asumirá 83.000 millones de euros de deuda autonómica, el Ministerio de Hacienda obligará a los gobiernos regionales a pronunciarse formalmente si la aceptan o la rechazan. Con esto, el Gobierno busca torpedear la unidad de acción del PP y que las comunidades dejen en evidencia las órdenes de la dirección nacional al tener que posicionarse públicamente, sabiendo que les resultará muy difícil explicar a la ciudadanía los motivos por los que no cedan parte de su deuda al Estado.

Lectura política

Rueda evitó responder directamente a si renunciará a la quita para centrase en un mensaje más político. «Ayer [por el miércoles] se nos hacía una propuesta que ya conocíamos aunque no la anunció el Gobierno precisamente, sino Oriol Junqueras, lo que demuestra bien de qué va todo esto», esgrimió.

El también líder del PP gallego subrayó que en el CPFF se trasladó que «no era de recibo» lo que se les estaba «planteando». «Por tanto, yo lo haría al revés, le plantearía al Gobierno que reflexione, sobre todo porque la mayoría de las comunidades no estamos de acuerdo con lo que se nos planteó y el que debería rectificar es el Gobierno», sostuvo.

Desde Aragón, su presidente no cierra tampoco ninguna puerta. «Creo que hay que esperar a que esa ley se apruebe o no para leer la letra pequeña y ver qué están ofreciendo», aseguró.

Para Azcón, es una propuesta «política» que trata de beneficiar a Cataluña, porque «es el precio que tiene que pagar Sánchez por los votos de ERC», y no beneficia a Aragón «de ninguna manera». «Pero hasta que la ley no se apruebe, tomar una decisión sobre esa cuestión es apresurado», precisó el presidente aragonés.

En Madrid, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de buscar «dividir» a las comunidades populares con la quita, pero avisó que su formación «mantendrá la misma oposición a la condonación siempre».

Conociendo ya la postura de Aragón, se le preguntó expresamente si puede garantizar que el «no» del PP a la condonación se mantendrá en el futuro y los presidentes del PP no llegarán a solicitar esa condonación una vez aprobada, Bravo respondió: «La respuesta es mantendremos la misma oposición a la condonación, siempre». «Espero haber sido capaz de trasladarles en el día de hoy cuál es la posición del PP: Sí a un nuevo sistema de financiación y una reestructuración de la deuda con acuerdo de todos. No a la condonación», dijo.

Las comunidades podrán destinar a gasto social los intereses ahorrados con la condonación

La ministra de Educación y Deporte y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró ayer que las comunidades autónomas sí podrán destinar a gasto social el importe ahorrado de los intereses que no tendrán que pagar con la condonación de la deuda ofrecida por el Ejecutivo. Además, reprochó a los consejeros del PP que trasladen la idea contraria, recordándoles que si hubieran acudido a la reunión se habrían enterado. En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, la dirigente socialista explicó que además de la quita de la deuda, los territorios se podrán beneficiar del ahorro de intereses que «desde luego se va a poder utilizar para otras políticas» importantes como la educación, la sanidad o las ayudas a la dependencia. «Si usted está pagando una hipoteca, paga una cuota con los intereses respectivos. Si tiene que dejar de pagar esa hipoteca, se ahorra una cantidad muy importante de intereses que claramente los puedes destinar a políticas públicas en tu comunidad», dijo la ministra portavoz, desmintiendo que Hacienda dijera lo contrario en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En el caso de Galicia, la Xunta calcula que serían unos 42 millones de euros lo que se ahorraría en el pago de intereses, en el supuesto de que finalmente se adhiera a la quita. Y por otro lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que el debate sobre la condonación «no puede sustituir» al de la reforma del modelo de financiación autonómica que su departamento sigue «promoviendo».

BNG y PSOE atizan a la Xunta por su «traición» y «farsa»

BNG y PSOE censuraron ayer la postura de la Xunta, de nuevo, por rechazar la condonación de 4.010 millones de deuda pública. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, anunció que el BNG va a solicitar la convocatoria de un pleno urgente extraordinario para que Alfonso Rueda comparezca y explique «por qué va a traicionar a Galicia rechazando la quita». «No sea cobarde y acuda a la Cámara», espetó. El responsable de Economía del PSdeG, Abel Losada, ve en la actuación de la Xunta un «error histórico contrario al sentido común» y calificó como «farsa convertida en tragedia» el abandono del Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de los consejeros de Hacienda de las comunidades del PP. Por su parte, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, considera que la quita es «condenar, más que condonar» a Galicia.