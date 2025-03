«En la quita hubo un pacto político y luego se vistió la mona»

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sacó ayer un informe con importantes críticas a los criterios del Gobierno para aplicar la condonación. El director ejecutivo de la organización, el asturiano Ángel de la Fuente, indica que «el reparto no es muy exacto». Partidario de condicionar la quita, cree que debería haberse negociado junto a un nuevo sistema de financiación autonómica. Y además Asturias hace un «mal negocio».

¿Cree que los criterios de reparto de la quita son arbitrarios?

La población ajustada claramente tiene que estar, la infrafinanciación también, y además mejor de lo que está, porque está en una forma extraña. Te compensan por estar infrafinanciado, pero no en proporción a la infrafinanciación. No sé si tiene mucho sentido. No se compensa por la deuda, porque lo que no queremos es primar a los que lo han hecho peor. Y lo de los impuestos tampoco, porque no tiene sentido que la Administración central se ponga ahí a decirle a las comunidades autónomas qué política fiscal tienen que hacer. O sea que, en conjunto, no es un reparto que parezca muy exacto.

En primer lugar, la condonación no le parece correcta.

No, incentiva el exceso de gasto.

Y, además, la condonación debería ser condicionada, ¿no?

Tendría más sentido hacerlo condicionado. Te vamos quitando la deuda poco a poco, según vayas comportándote bien y teniendo, no sé si superávits, pero bueno, por lo menos no déficits muy grandes. Sería condicionado a una senda de moderación fiscal.

Mirando las tablas del informe de Fedea, parece que las más perjudicadas son las comunidades infrafinanciadas.

En el informe comparamos dos posibles repartos. Uno que nosotros consideramos más lógico y el del Gobierno. El nuestro trata mejor a las infrafinanciadas. No tiene mucho sentido mezclarlo todo y además de una forma técnicamente, no sé, no muy clara. Así que no nos gusta la propuesta de Hacienda.

Si hubiese un reparto por población ajustada, se beneficiaría a todas las regiones salvo las que salen beneficiadas por Hacienda.

Si fuera por población ajustada, pues tendría más lógica. Yo creo que la infrafinanciación debería ser lo más importante. Pero bueno, si compras la historia del Gobierno de que esto es para compensar los efectos de la crisis financiera, pues la crisis financiera nos maltrató a todos y unos fueron capaces de responder sin aumentar mucho la deuda y otros no. Entonces, pues como mínimo trátalos a todos igual, no le des una prima a los que se han portado mal.

¿Debería haberse abordado la reforma de la financiación autonómica?

Así tienes más margen para buscar un acuerdo común sobre todo. En cuanto al tema del sistema de financiación, hay comunidades que ahora están bastante bien tratadas y una de las cosas que habrá que hacer es tratarlas menos bien para que las que están por debajo puedan mejorar. A eso hay una resistencia natural, nadie quiere perder nunca nada. Pero bueno, si tienes la deuda como caramelo y puedes compensarles, pues al final avanzamos. Pero esto ahora no lo vas a poder hacer porque ya hemos repartido los caramelos de la condonación.

¿Este reparto tiene una intención política?

Esto se negoció con la izquierda y luego había que vestir la mona un poco. No le vas a dar el dinero solo a Cataluña. A los demás hay que darles también. También se beneficia a Andalucía. Seguramente tiene que ver que la ministra de Hacienda se presenta a las elecciones andaluzas. Pero Andalucía es una de las regiones que claramente están infrafinanciada y llevan tiempo ahí, mientras que Cataluña nunca lo ha estado. O sea, que tiene sentido darle más dinero a Andalucía para compensarla.

La cifra de 83.000 millones, ¿no parece un tanto arbitraria?

Sí, es bastante gratuita. O sea, están diciendo que, en 2009, el Gobierno lo hizo fatal y, sin embargo, nosotros lo hicimos muy bien después. Son dos crisis completamente distintas. Supongo que se parte de lo que le hayan prometido a Cataluña. Pero esta pretensión científica de cuantificamos los efectos del shock financiero, la pandemia y la guerra de Ucrania, pues hombre, no es muy seria.