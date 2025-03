El PP admite que las comunidades son «autónomas» para aceptar la quita

Las comunidades gobernadas por el PP, que abandonaron esta semana el Consejo de Política Fiscal y Financiera en oposición a la condonación de deuda de los territorios, decidirán de forma individualizada y «autónoma» si aceptan finalmente la quita ofrecida por el Gobierno, que supera los 83.000 millones de euros y que en el caso de Galicia asciende a más de 4.000. La Xunta no ha aclarado si aceptará o no la condonación.

Aunque Alberto Núñez Feijóo, barones como Alfonso Rueda y los conselleiros de Hacienda del PP censuraron la medida, el vicesecretario de Economía de los populares, Juan Bravo, admitió ayer que las comunidades gobernadas por su partido son «autónomas» para decidir si se acogen o no la propuesta de quita de deuda planteada por el Gobierno. Aun así, insistió en que «la condonación no es la solución» porque, en realidad, «no se perdona nada» y la deuda habrá que pagarla igual, si bien los fondos saldrán de las arcas estatales y no de los presupuestos de las comunidades que cada año destinan dinero a pagar esa deuda.

En una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, Bravo explicó que ninguno de sus consejeros le ha hablado en privado de la posibilidad de aceptar esa quia, condición fijada por Hacienda para recibir la medida. Preguntado si entenderían que alguna de sus territorios se acogiese a ella, respondió que «las comunidades autónomas, como su propio nombre indica, son autónomas y hacen lo que es mejor», pero, a renglón seguido incidió en que «esto no es bueno» para ellas.

El dirigente popular defendió la postura mantenida por las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde apostaron por «trabajar en un nuevo sistema de financiación y una reestructuración de la deuda». «Es lo mismo que defendía María Jesús Montero cuando era consejera. La que ha cambiado ha sido ella. Nosotros llevamos años defendiendo lo mismo», sostuvo.

Bravo también llamó la atención sobre el hecho de que en el documento redactado por Hacienda sólo se habla de «condonación» en su parte política, pero que en el resto, que atribuye a los «técnicos» del ministerio, se habla de «absorción».

«No se condona nada. Se puede crear la confusión de que se piense que se perdona algo, y lo único es que se cambia de una casilla a otra: el Estado absorbe la deuda de la comunidad autónoma, pero los españoles lo van a seguir debiendo como madrileños españoles o valencianos españoles», dijo.