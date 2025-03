Tráfico quita puntos del carné a 43 de cada mil conductores gallegos

Haberlos hailos, pero son cada vez menos los conductores que desde que entró en vigor el sistema por puntos en verano de 2006 pueden presumir de tener todos los créditos del carné. Desde hace casi 19 años, saltarse una norma al volante no solo acarrea una multa económica, sino que además lleva aparejada la retirada de puntos del permiso de conducir. La excepción es la velocidad, ya que no todos los excesos conllevan la detracción y según el límite que se sobrepase la retirada es de dos, cuatro o seis créditos. La tasa de infractores a los que Tráfico retiró el año pasado algún punto del carné por infracciones en las carreteras gallegas es de 43 por cada mil conductores censados en la comunidad: de los más de 1,7 millones, más de 75.500 perdieron algún crédito por pisar más de la cuenta el acelerador, contestar a una llamada o a un mensaje del móvil, ponerse al volante con una copa de más o bajo los efectos de las drogas, viajar sin cinturón de seguridad, circular de manera temeraria o no respetar un stop o un ceda, entre otras infracciones.

De las cuatro provincias gallegas, Pontevedra y A Coruña concentran, por este orden, el grueso de los conductores de riesgo interceptados en la red viaria de Galicia, según datos facilitados por la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de la comunidad. Fueron casi 30.900 los automovilistas sancionados con la retirada de algún punto del carné el año pasado en las carreteras pontevedresas —un 40,3% del conjunto autonómico— y casi 25.800 en las vías coruñesas —un tercio del total en Galicia—. Muy alejado de estas cifras está el balance de multados con la detracción de puntos en la provincia de Lugo, con cerca de 15.500, y de Ourense, con más de 4.500.

Ahora bien, si se tiene en cuenta el censo de conductores de cada provincia en relación conlos infractores a los que Tráfico les retiró algún crédito del carné el año pasado, Lugo encabeza la tasa sancionadora: 72 de cada 1.000 automovilistas de la provincia, seguida de Pontevedra con 50 de cada 1.000. En el tercer puesto está la provincia de A Coruña, con un índice de infractores que pierden puntos del permiso por saltarse alguna norma al volante de 36 por cada mil conductores coruñeses censados. Y en el último puesto del ranking autonómico se coloca Ourense, con una tasa de 24, casi la mitad de la media autonómica.

En el último año en las carreteras gallegas se ha producido un descenso del 9% de los conductores que han visto cómo su saldo de créditos se ha reducido por haber cometido alguna infracción en carretera: se pasó de casi 83.300 conductores que perdieron créditos en 2023 —una media de 230 al día— a casi 75.600 el año pasado —210 cada día—. En consecuencia, la tasa infractora se redujo en cinco puntos: de 48 infractores a los que Tráfico notificó la pérdida de algún punto del carné se pasó a 43.

