Los vándalos gallegos se ceban con el último tren de Renfe que costó 30 millones de euros

En menos de lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio, los vándalos gallegos se han cebado con el último tren de Renfe en su estreno. La unidad de la serie 107 que Talgo y Renfe han traído esta semana para iniciar sus pruebas en las líneas de Alta Velocidad de la comunidad ha amanecido en cuestión de días completamente llena de grafitis.

Estos «hermanos pequeños» de los ya archiconocidos Avril -con quienes comparten cabezas tractoras- han sido abordados y atacados en la estación de tren de Santiago de Compostela, en donde permanecían estacionados cada día antes de hacer las pruebas en la línea a Ourense. A pesar de que el acceso a la vía exterior de la terminal compostelana está restringido, ni la compañía pública ni Adif -responsable de la instalación- han podido repeler las pintadas de quienes han vandalizado un vehículo valorado en unos 30 millones de euros.

Los convoyes surgen de la reforma de los antiguos Trenhotel fabricados por la misma empresa y retirados en 2020 durante la pandemia por su escasa rentabilidad. Al estar equipados con la tecnología que los Avril -Alta Velocidad Rueda Independiente Ligera- podrán alcanzar los 300 kilómetros por hora en ancho ibérico e internacional.

Visión lateral del tren vandalizado en la estación de Santiago. / LOC

Para ello Renfe adjudicó dos contratos. El primero, de adaptación de los 156 coches de los antiguos vagones-cama a 13 unidades por 107 millones de euros. El segundo, ya en plena pandemia, fue un contrato por importe de 281,5 millones de euros para la construcción de 26 cabezas tractoras que servirían de locomotoras para los citados convoyes. Al igual que ocurrió con los Avril, deberán pasar por chapa y pintura antes de su estreno comercial, cuyo horizonte todavía no está previsto.

Para evitar este tipo de situaciones se recomendó el uso de la estación de Vigo-Urzáiz, cuyo acceso está completamente restringido, para estacionar durante las horas de espera el convoy. Sin embargo, ninguna de las partes implicadas optó por esta opción que a la larga hubiera supuesto un ahorro en limpieza.

Características del tren

Con sus 405 plazas la serie 107 supondrá una versión de menor capacidad de los Avril (507 en AVE y 581 en los servicios low cost de Avlo), permitiendo extender los servicios premium a toda la red. La primera de las trece unidades que ya ha salido de la factoría de Las Matas y realizó el pasado otoño sus primeros viajes en la línea de Alta Velocidad a Galicia.

En aquellos días de octubre fue concretamente entre Zamora y Medina del Campo, permaneciendo estacionada desde entonces en la pintoresca estación zamorana. Pese a encontrarse en una vía apartada en la misma, ya en el invierno sufrió sus primeras "cicatrices".

Al igual que ha ocurrido con otros modelos, el nuevo tren de Renfe deberá pasar por chapa y pintura antes de su estreno oficial debido a los grafitis y otras pintadas. Mientras tanto, continuará haciendo "pasadas" en la misma línea donde el 106 logró el 7 de septiembre de 2022 el récord del mundo de velocidad en ancho ibérico, al llegar a los 360 km/h sin que conste ningún vídeo de dicha hazaña.

Poco después de la puesta en marcha de los Avril, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzó que estas nuevas unidades podrían utilizarse en la de Galicia en caso de que la demanda no quedara cubierta de forma completa con los primeros. En cualquier caso, su puesta en servicio no está prevista hasta más allá del 2025. y no son pocas las rutas en las que se reclamará su implantación.