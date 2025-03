La Xunta elaborará un mapa para repartir «de forma equitativa» los nuevos vertederos

Los vertederos de Galicia están «al límite de su capacidad». Por esta razón, la Xunta prevé abrir nuevos depósitos de residuos y definirá en un mapa en qué espacios se podrán ubicar. Tal y como explicó esta mañana el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que sustituyó a Alfonso Rueda al frente del Consello de la Xunta por encontrarse de viaje institucional en Uruguay, el objetivo es «distribuir de forma equitativa» estos vertederos y evitar su concentración en una determinada zona.

El mapa estará listo en 2026 y se tendré en cuenta para decidir la ubicación de estos depósitos de residuos que no estén próximos a áreas urbanas, que no afecte al patrimonio paisajístico o cultural y no afecta a aguas subterráneas y ríos.

Por otro lado, el Instituto Galego de Estadística pasará a depender de la Oficina Económica que está bajo la tutela del presidente de la Xunta. Esta oficina recabará todos los datos estadísticos de las consellerías, información que le servirá a la hora de captar nuevas inversiones.

La Xunta también declarará de interés autonómico el nuevo Centro de Alto Rendimiento que se construirá en Pontevedra y que costará 30 millones de euros y con el que se pretende evitar que deportistas gallegos tengan que desplazarse fuera para entrenar.

En el ámbito de la justicia se permitirá que las víctimas de delitos puedan acceder por videoconferencia a las oficinas de atención a víctimas donde se les da asesoramiento. Ahora mismo solo hay siete, en las principales ciudades. Esta medida evitará desplazamientos innecesarios.

Calvo expresó además su «solidaridad» con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, después de que un grupo de personas se concentraran ante su casa familiar en Melide para protestar por Altri. El conselleiro de Presidencia vinculó la protesta al BNG y censuró que intenten «coaccionar y amedrentar» a la conselleira al igual que hicieron con los funcionarios que tramitan el expediente.