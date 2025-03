Dos detenidos en Lugo por sendas agresiones a sus madres

Agentes de la Policía Local de Lugo han detenido en las últimas horas a dos vecinos de la ciudad, como supuestos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, por agredir a sus respectivas progenitoras. Según han informado fuentes policiales, sobre las 21,00 horas del pasado lunes, la sala del 092 recibió un aviso para acudir a un domicilio donde se escuchaban gritos y donde los vecinos creían que un hombre estaba golpeando a su madre.

Una dotación se trasladó a la zona y, al entrevistarse con el requirente del servicio, éste relató que había escuchado una fuerte discusión y que una mujer decía "no me vas a pegar más", antes de un sonido de un portazo. La Policía llamó a la puerta del domicilio pero no recibió respuesta, aunque logró ponerse en contacto telefónico con la mujer que, tras escuchar que eran los agentes quienes estaban llamando, accedió a abrir la puerta de la vivienda.

La mujer explicó que había sido agredida por su hijo que, tras una discusión, le había propinado un puñetazo en la cabeza, y que los episodios violentos se habían repetido en veces anteriores, cuando la mujer no accedía a darle dinero a su hijo. Por todo esto, los agentes procedieron a la detención del varón, de 44 años de edad, que se encontraba en el interior de la vivienda.

Horas más tarde, de madrugada, la Policía Local de Lugo acudió a otro domicilio, también por una discusión entre una madre y su hijo. La mujer contactó con el 092 y denunció que su hijo la había golpeado.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, fueron recibidos por el marido de la víctima, que confirmó que su mujer y su hijo habían tenido una fuerte discusión y que creía que su hijo había golpeado a su madre con un cinturón, aunque él no lo había presenciado.

Los funcionarios se entrevistaron con la mujer, que insistió en que había sido golpeada por su hijo, y que la agrede físicamente todas las semanas, por lo que teme por su integridad, manifestando su intención de interponer denuncia. Los policías procedieron a la detención del sospechoso, de 29 años de edad.

DETENCIÓN E INTERVENCIÓN DE ARMAS

Por otra parte, la Policía Local de Lugo también ha informado de otra intervención, en la noche del pasado martes. El 092 recibió un aviso para acudir a la Avenida da Coruña, donde dos hombres armados con un cuchillo y un bastón estaban amenazando a los viandantes y a las personas que se encontraban en un local.

La persona que había avisado a la Policía, que dijo no querer presentar denuncia, había grabado un vídeo y, con él, los agentes pudieron localizar a los sospechosos, pero al cachearlos no les encontraron armas.

Poco después, la Policía Local recibió otro aviso, acerca de los dos mismos individuos, que fueron localizados en la confluencia con la calle Ramiro Rueda, y de nuevo fueron cacheados pero no se les encontraron armas. Sin embargo, el ciudadano que había hecho la primera llamada al 092 se personó e informó de que había decidido denunciar.

En ese momento, los agentes comprobaron los datos de los sospechosos, y constataron que a uno de ellos le consta una prohibición de portar armas, y al otro un requerimiento judicial para averiguación de domicilio. Por ello, los policías procedieron a la detención de ambos y, durante la detención, se produjo un forecejeo entre los ciudadanos que habían llamado y los sospechosos, teniendo que mediar los agentes, uno de los cuales acabó con una lesión en una mano.

Finalmente, fuentes policiales han informado de la intervención de dos cuchillos y una navaja a los ocupantes de un vehículo que fue interceptado en la calle Progreso. Una dotación de la Policía de Barrio les dio el alto y procedió a realizar una inspección del vehículo, ya que los cuatro ocupantes del coche tienen antecedentes por robos con violencia y el interior del vehículo desprendía un fuerte olor a "algún tipo de droga".