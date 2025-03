«Otras comunidades ya con zonas vulnerables a nitratos siguen sembrando»

¿Por qué surge ahora esta polémica con los nitratos?

La obligación de declarar zonas vulnerables a nitratos (ZVN) parte de una normativa europea que España traspone con el Real Decreto 47/2022. El Ministerio de Transición Ecológica nos marca unas zonas donde dice que hay una contaminación por nitratos de origen agrario. Casi todas las comunidades las tienen desde hace ya tiempo: solo quedamos Galicia, Asturias y Cantabria. Y con nuestra pluviometría, que llegásemos hasta aquí sin zonas vulnerables significa que estamos haciendo bien las cosas.

Entonces, ¿por qué este revuelo?

La cuestión es que el Real Decreto es más restrictivo que la propia normativa europea y obliga a declarar zonas vulnerables aquellas donde las analíticas constaten una presencia mínima de nitratos de origen agrario, aunque la contaminación se deba a otras causas. Además, algunos análisis se hacen en zonas vinculadas a captaciones de agua para consumo humano, como embalses, y se determina que todas las cuencas que vierten a él estarían afectadas por la declaración.

Y la Xunta no está de acuerdo.

El Ministerio nos marca la zona. Y entonces nosotros planteamos.... ¿hay que declarar zona vulnerable el concello entero? No necesariamente. Y ahí es donde la Consellería, con los estudios que hicimos con Tragsatec y Augas, intenta reducir al máximo esas zonas de impacto. Se trata de ajustar las áreas afectadas, como nos pidieron los sindicatos y como ya estábamos haciendo.

¿Hay más áreas afectadas en Galicia de las que esperaban?

Evidentemente nos gustaría no tener ninguna, pero incluso en el listado que nos pasó el Ministerio descartamos declarar algunas de ellas porque, realizadas las analíticas con isótopos para determinar la causa de esa contaminación por nitratos, demostramos que no tenía origen agrario. Así que incluso de las zonas que nos delimitaron, en Galicia excluimos algunas de ellas.

¿Qué limitaciones implicarán esas áreas para las explotaciones?

En la práctica yo no hablaría ni de limitaciones. Hay un tope de 170 a 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Si tienes en cuenta que cada mil litros de purín tienen de media 3 kilos de nitrógeno, y que para una hectárea de maíz se recomiendan 70.000 litros de purín, sale un máximo de 210 kilos de nitrógeno, lo que estaría casi dentro del límite. Y si rotas de cultivo tienes otra fertilización, porque los vegetales son los que absorben el nitrógeno. Así que en la práctica apenas afectará.

¿Y cuándo entrarían en vigor esas nuevas reglas?

Desde mayo tendremos dos años para elaborar un plan de buenas prácticas agrarias, que contemple por ejemplo cómo se debe abonar en función del cultivo, que no se eche purín un día de lluvia o en una zona que filtre para un curso de agua, que las fosas estén cubiertas... Pero es algo de sentido común que los ganaderos gallegos ya hacen. Y a mayores no hay que olvidar la implantación de las plantas de biogás en el rural gallego para que gestionar el exceso de purín que pueda haber en momentos determinados.

¿No ve motivo de preocupación?

Siempre habrá quien se preocupe, pero en este caso la alarma surgió al principio porque se contó una mentira: que solo se iban a permitir 200 kilos de purín por hectárea y año, lo que hacía imposible abonar. Pero eran 200 kilos de nitrógeno, no de purín. Además, tenemos el ejemplo de lo que ocurre en otras zonas de España que tienen declaradas zonas vulnerables a nitratos, algunas de ellas ya desde 2010, como Castilla-La Mancha.

¿Y allí no hubo problemas?

Siguen cultivando, sembrando y abonando. Es el caso de Cataluña, donde el 33,8% del terreno está declarado zona vulnerable, es decir, un 45% de los ayuntamientos. No debemos ponernos nerviosos porque aquí ya estamos haciendo las cosas bien. Además, no hay que olvidar que el Ministerio en Galicia habla de zonas mínimamente contaminadas, no significativamente contaminadas. Así que en algunos casos ni siquiera será por purines.

¿Y eso cómo se demostrará? ¿Habrá análisis permanentes para poder hacer reversibles estas zonas afectadas?

Sí. Es un trabajo continuo con análisis cada cuatro años. Y si alguna zona ya no diera indicios de contaminación, se levantaría la declaración de vulnerable.