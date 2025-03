La primavera en Galicia será cálida, según avanza la Aemet

La primavera en Galicia va a ser "cálida, con temperaturas superiores, y con precipitaciones normales", según el avance del pronóstico de la estación que hace la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Lo ha adelantado este jueves el meteorólogo de la Aemet Rafael Sánchez en una rueda de prensa en A Coruña, en la que ha pronosticado que "hay una probabilidad alta de que la temperatura sea superior a la normal" durante abril, mayo y junio.

No obstante, sobre las precipitaciones, no ha podido hacer una previsión concreta porque "no hay indicios" que lo permitan, pero ha dicho que "se espera una estación con precipitación normal", como cualquier primavera.

Sobre el invierno que termina dentro de una semana, Sánchez ha detallado que "ha sido muy cálido", con 1,3 grados Celsius más, pero también "muy húmedo".

Este ha sido "el sexto invierno más cálido de la serie histórica", con "temperaturas por encima de lo normal" en los tres meses, aunque destaca enero, que es "el más cálido de la serie histórica, por debajo del de 2024 y 1966". Sin embargo, también se han registrado "los días más fríos del invierno", ha informado el meteorólogo, que ha detallado que "el 15 de enero se llegó a nueve grados bajo cero en Xinzo de Limia (Ourense)".

Este ha sido "un invierno húmedo, sobre todo en el noroeste de Galicia", con un diciembre "muy seco" pero un enero "diferente" en el que "se registró el doble de lluvia" que un enero normal.

Así, fue el "quinto enero más húmedo de la serie histórica", en el que tuvo bastante incidencia la borrasca 'Herminia'.

En cuanto al balance hídrico, el meteorólogo de la Aemet ha expuesto que los niveles están "por encima del valor normal de precipitaciones" y ha recordado que "el último periodo de sequía fue en 2022".

Rafael Sánchez ha recordado en su intervención que el 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial bajo el lema 'Juntos, reduzcamos la brecha en los sistemas de alerta temprana'.